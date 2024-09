Luana Piovani celebra aniversário dos filhos gêmeos com festinha simples

Luana Piovani compartilha detalhes da festinha de aniversário dos filhos gêmeos, Bem e Liz, frutos do antigo relacionamento com Pedro Scooby

Na última segunda-feira, 2, Luana Piovani celebrou o aniversário dos filhos gêmeos, Bem e Liz, que completaram nove anos e ganharam uma festinha simples da mãe. Em suas redes sociais, a atriz e apresentadora encantou os seguidores ao compartilhar detalhes da comemoração dos pequenos, frutos de seu antigo relacionamento com Pedro Scooby.

Em seu perfil no Instagram, Luana compartilhou um vídeo para mostrar a decoração do evento, que aconteceu em Fernando de Noronha, no Brasil. De férias com os herdeiros no destino paradisíaco, ela aproveitou para comemorar a data especial e organizou a festinha dos gêmeos, que teve como tema os personagens ‘Lilo e Stitch’, da Disney.

No registro, Luana mostrou que encomendou um bolo cenográfico, além de toppings, sacolinhas com lembrancinhas personalizadas e muitos docinhos coloridos para comemorar no evento. A festa ainda contou com um painel discreto e um arco de balões. Ela também preparou uma mesa com algumas delícias como coxinhas e empadas.

Por fim, Piovani apareceu posando com os gêmeos e também com seu primogênito, Dom, de 12 anos. Vale destacar que o herdeiro mais velho mora com o pai no Rio de Janeiro, enquanto os filhos mais novos da apresentadora e do surfista residem com a mãe em Portugal. Recentemente, eles estão curtindo uma temporada juntos no Brasil.

Luana Piovani revela que ficou cinco meses sem ver o filho:

Luana Piovani se emocionou ao falar sobre com os filhos na manhã deste domingo, 01. A modelo, que mora em Portugal, estava há pouco mais de dois meses longe dos gêmeos Liz e Bem, que viajaram ao Brasil para passar as férias com Pedro Scooby, e há cinco meses sem ver o primogênito, Dom, que se mudou para a casa do pai.

A atriz contou que voou para Recife, pois vai passar uns dias com os filhos em Fernando de Noronha, e falou que recebeu uma surpresa do hotel onde se hospedou, um quarto decorado com fotos dos filhos. No sábado, 31, ela revelou que não via seu primogênito desde a saída dele de Portugal e compartilhou a emoção no reencontro com os pequenos.