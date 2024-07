Paulo Vieira diz que seu pai está internado há um mês em São Paulo

O humorista e ator Paulo Vieira contou nas redes sociais que seu pai, Luisão, está internado há um mês no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

O humorista e ator Paulo Vieira contou nas redes sociais que seu pai, Luisão, está internado há um mês no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O humorista não detalhou o estado de saúde do pai, mas mencionou que ele está acompanhado por seu melhor amigo, Pablo.

“Hoje faz um mês que o meu pai está internado com o Pablo de acompanhante. Toda vez que vou ao hospital, fico admirado com a capacidade deles de criar e normalizar o caos. Queria ter uma equipe acompanhando os dois 24h para lançar no Globoplay a série 'Pablo e Luisão no Sírio-Libanês'", escreveu Vieira.

A dupla será assunto de uma série de humor para o Globoplay, intitulada Pablo e Luisão, criada por Paulo Vieira. A produção mostra as aventuras do pai dele, Luisão (Aílton Graça), ao lado do melhor amigo, Pablo (Otavio Muller). A atriz Dira Paes vai viver a mãe do humorista, que será interpretado pelo ator mirim Yves Miguel.

Recentemente, Paulo Vieirasurpreendeu ao contar o motivo para ainda não ter se casado com a namorada, Ilana Sales. Os dois estão juntos há sete anos, mas ainda não oficializaram a união. Agora, ele contou o verdadeiro motivo para a demora do casamento.

Em entrevista ao Jornal O Globo, ele contou o que pensa sobre o casamento. "Tenho muito problema com certas obrigações. Acho que não caso só de birra, nem é porque não quero. Minha vida com Ilana (Sales, sua namorada há sete anos) já é meio de casado. Temos uma parceria de vida, dividimos mil coisas", disse ele.

E completou: "Esses dias falei para ela: ‘Queria que a gente tivesse filho por acidente’. Porque é muito doido escolher ter filho, uma decisão pesada. Estou renovando contrato, tenho plano de saúde bom. Eu engravidaria de mim agora. Mas acho que ela não está achando jogo, não (risos)".