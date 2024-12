Patrícia Poeta encontra Marcio Canuto e a filha dele: 'Família amada'

Perto de sua casa, Patrícia Poeta encontra Marcio Canuto e a filha dele e compartilha fotos de momento especial; confira os registros

A apresentadora Patrícia Poeta teve um encontro especial nesta quinta-feira, 12, ao caminhar perto de sua casa e ver um amigo antigo, o repórter Marcio Canuto. Contente ao vê-lo, a famosa fez fotos do momento e compartilhou em sua rede social.

Usando um look fitness, a comandante do Encontro surgiu radiante ao lado do jornalista e da filha dele. Patrícia Poeta então falou sobre o colega de profissão ser um grande amigo e que considera muito a família dele.

"Sabe quando do nada você encontra um amigo do coração, de anos…uma família amada demais?!

Pois aconteceu na minha volta pra casa, ontem, andando… Marcio Canuto, nosso eterno “ homem do povo”: você mora no meu coração! Tbt de ontem…tá valendo né?! Ainda mais com tanto carinho assim envolvido", escreveu sobre ele.

É bom lembrar que Marcio Canuto trabalhou durante 21 anos na Globo. Em 12 de julho de 2019, ele anunciou sua saída, porque resolveu se aposentar. Em 2022, ele voltou atrás em sua decisão e fez a cobertura do Paulistão na Record TV. Atualmente, o comunicador está com 78 anos e faz alguns trabalhos pontuais além de publicidades.

Por que Marcio Canuto saiu da Globo?

Em uma entrevista ao programa 'Pânico', da Rádio Jovem Pan, ele declarou o verdadeiro motivo para ter saído da emissora. Marcio afirmou que sentia que precisava aproveitar a vida ao invés de só trabalhar. Então, quando foi chamado para reassinar o contrato de renovação, decidiu pedir sua saída da emissora.

“Eu estava cuidando da renovação de contrato, inclusive, tinha sido estendido pela Globo, quando no meio da conversa me caiu um raio que disse ‘rapaz, você precisa dar uma parada’, afirmou ele.

Segundo o jornalista, um pensamento foi determinante para que ele tomasse essa decisão: "Eu estou com 73 anos, com toda essa energia e aí me caiu um radio dizendo ‘você não vai aproveitar essa sua vida? São 57 anos acordando cinco e meia da manhã’”.

