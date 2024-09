Patricia Abravanel diverte com reação em pescaria com os filhos

Em momento de folga com a família, Patricia Abravanel diverte ao mostrar sua conquista em pesca; veja o vídeo da apresentadora

A apresentadora Patricia Abravanel encantou ao compartilhar um momento divertido de sua intimidade com a família. Nos últimos dias, a comunicadora do SBT postou um vídeo pescando com os filhos e divertiu com sua reação ao conseguir pegar um peixe.

Usando um look confortável, composto por shorts jeans, camisa branca e chapéu na cabeça, a herdeira de Silvio Santos tentou sua sorte e conseguiu pegar um peixe amarelo, que logo foi devolvido para a água.

"O dia que eu pesquei um peixe dourado", postou o momento da vitória e sendo admirada pelos filhos, Pedro Abravanel Faria, Jane Abravanel Faria e Senor Abravanel Faria.

Ainda nos últimos dias, Patricia Abravanel emocionou ao postar um vídeo usando um relógio com a voz do pai. No palco de seu programa no SBT, ela surgiu com o item após um mês do falecimento do dono do baú.

Patricia Abravanel emociona ao tocar o sino no SBT após liderar audiência

A apresentadora Patricia Abravanel conseguiu uma vitória na audiência no domingo, 16, com seu Programa Silvio Santos e o Show do Milhão. Honrando o legado de Silvio Santos, um mês após o falecimento do eterno dono do baú, a herdeira postou um vídeo emocionante tocando o sino no SBT.

Para quem não sabe, toda vez que a emissora consegue passar a Globo e ficar em primeiro lugar se toca o sino e a comunicadora fez questão de fazer isso com seus funcionários. Nos bastidores e no palco, a famosa fez barulho e comoveu ao fazer um discurso sobre a vitória.

Com Liminha ao seu lado, Patricia Abravanel celebrou os resultados. A comunicadora agradeceu a Deus, seu público e a todos os envolvidos no trabalho. "A vitória é nossa, é do Brasil... E honrar o legado do meu pai... Ele estaria muito orgulhoso", declarou bastante comovida. Leia mais aqui.