Pathy Dejesus comove ao falar sobre os dois anos da morte da mãe: 'Dói demais'

Nas redes sociais, a atriz Pathy Dejesus recordou várias fotos ao lado da mãe, dona Ana, e comoveu ao falar sobre os dois anos da morte dela

Pathy Dejesususou as redes sociais nesta terça-feira, 5, para falar sobre os dois anos da morte de sua mãe. A atriz recordou várias fotos ao lado de dona Ana e também dela com o seu filho, Rakim, de cinco anos, e fez um desabafo comovente.

"Hoje faz 2 anos que minha mãe se foi. Pesadelo. Sinceramente, são poucos os momentos em que eu realmente não consigo me organizar em palavras e sentimentos. Esse definitivamente é o maior deles. Tá difícil. A gente só vai seguindo. E dói. Dói demais", lamentou.

"Tem uns flashes que teimam invadir minha mente. E palavras que ouvi dela que ecoam nos ouvidos sem pedir licença. Que saudade, meu Deus… Eu ainda não sei lidar. Não sei. E a data… é uma data, porque o choro vem do nada. Sem dia. Sem hora. Te amo mãe", completou o texto.

Os internautas deixaram mensagens de apoio nos comentários. "Ela vive em você", disse uma seguidora. "De onde ela estiver com toda certeza deve estar orgulhosa da mulher que ela gerou", falou mais uma. "Receba meu abraço! É um buraco que não há nada que possa preenchê-lo... É difícil explicar. A gente só consegue sentir", escreveu uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Dejesus 🐜 (@pathydejesus)

Filho de Pathy Dejesus conhece o ídolo

Pathy Dejesus encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o encontro do filho, Rakim, com seu grande ídolo, Emicida. Em abril do ano passado, a atriz mostrou a primeira carta que o herdeiro escreveu e para sua surpresa, a mensagem era para o rapper. E foi durante um show que aconteceu em São Paulo que Rakim finalmente conseguiu conhecer o cantor. Ao compartilhar alguns registros do evento em seu perfil no Instagram, ela falou sobre o encontro.

"Rakim ainda não sabe, mas venceu muito! Há um ano ele escrevia sua 1ª cartinha da vida - que vocês sabem muito bem, não foi pra mim. 'Emicida, porque você não me liga' foi o que ele escreveu. Sábado foi um dia muito especial… fiquei absurdamente honrada com sua mensagem me convidando pra abrir seu show", disse ela em um trecho. Veja a publicação completa!

