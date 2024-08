Fellipe Villas, expulso do reality A Grande Conquista após descumprir regra militar, deixou a prisão nesta segunda-feira (12)

Ex-participante do reality A Grande Conquista 2, Fellipe Villas deixou a prisão nesta segunda-feira, 12. O policial foi expulso na reta final do programa da Record TV "devido a um processo interno no batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo". Ele não havia sido liberado para participar da atração e acabou sendo preso.

Após ser liberado, Fellipe se manifestou através dos Stories do Instagram. "Gente, quero dizer a vocês que a minha gratidão é muito grande. Sei que não vou conseguir responder a todos, mas sintam a minha gratidão. Meu coração está muito feliz por estar aqui com a minha família. Só falta ver meu filho, que vou encontrar depois. Eu emagreci, sofri, mas sobrevivi, e agora estou mais forte. Obrigado por tudo mesmo", desabafou.

Já no feed da rede social, foi publicado um vídeo do momento em que Villas reencontra sua família após deixar a prisão. "Após um mês de tempestade e provações, a graça de Deus se fez presente. Fellipe está de volta, porque Deus é fiel em todas as circunstâncias. Agradecemos a cada oração e apoio. Vamos seguir juntos", disse a equipe dele na postagem.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fellipe Villas (@fellipevillas)

A expulsão do reality

Fellipe Villas foi expulso do reality show A Grande Conquista, da Record, por causa de um processo da Polícia Militar do Espírito Santo. Ele teria infringido normas militares ao entrar no reality show e a saída dele foi solicitada. Com isso, a direção do programa decidiu por eliminá-lo.

A saída dele foi informada para os participantes por meio de um comunicado da produção. "Atenção conquisteiros! O participante Fellipe Villas não faz mais parte do programa. Devido a um processo interno do Batalhão da PM do Espírito Santo, ele teve que deixar A Grande Conquista. Arrumem as malas dele e deixem no closet", informaram.

Segundo o Jornal A Gazeta, Fellipe estava de férias da Polícia Militar até o dia 14 de maio e deveria ter voltado ao trabalho no dia 15. Porém, a equipe dele apresentou um laudo para justificar a ausência dele por 90 dias. Mesmo assim, ele deveria ter ido a uma avaliação médica depois de 30 dias e não compareceu porque estava no programa. Com isso, ele foi chamado para prestar esclarecimento.