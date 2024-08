Paris Hilton relata susto após escapar de incêndio: 'Doloroso'

Paris Hilton passou por um baita susto após o seu trailer pegar fogo. A socialite fez questão de tranquilizar os fãs sobre a situação

Paris Hilton passou por um baita susto durante as gravações de seu novo videoclipe. O trailer da socialite no set de filmagens pegou fogo e a famosa perdeu algumas roupas de grife e outros pertences pessoais.

Apesar da situação difícil, Paris Hilton fez questão de tranquilizar os fãs e afirmou que está bem em uma publicação feita em seu Instagram Stories.

“Infelizmente, um incêndio acidental começou no meu trailer no set do meu videoclipe hoje… Por mais doloroso que seja, estou muito grata por todos estarem seguros e sou incrivelmente grata pelo apoio incrível que tenho ao meu redor”, disse ela, marcando alguns membros de sua equipe. “Não era como eu esperava que a filmagem do meu videoclipe para Bad B***h Academy fosse", completou.

O Corpo de Bombeiros foi chamado ao local, mas a causa do incêndio ainda é desconhecida.

Tradição de família

A empresária Paris Hilton encantou a internet ao compartilhar novas fotos ao lado de seus filhos Phoenix e London. Nas imagens, a socialite aparece combinando seu visual com o da caçula, ambas vestidas em tons de rosa. A pequena usa um lenço na cabeça e óculos em formato de coração.

A famosa, que curte férias com a família, escreveu na legenda que o momento é uma tradição. "Revivendo minha infância e continuando nossa tradição de férias em família". Os fãs, é claro, ficaram encantados com os registros e deixaram elogios no comentários.

Recentemente, Paris Hilton contou que tomou uma decisão inusitada durante a gestação de seus dois filhos com o empresário Carter Reum. Em seu novo livro Paris: The Memoir, ela disse que apostou em uma barriga falsa para "se sentir grávida" enquanto os bebês eram gerados por meio de barriga de aluguel.

“Eu queria saber como era estar grávida, então comprei uma barriga falsa e usei em casa durante o dia. Eu sei que parece loucura, mas queria que parecesse real — mesmo que de um jeito tão bobo. Sentir aquele peso na minha frente, passar as mãos sobre a barriga, imaginar uma vida inteira pela frente. Minha barriga emocional era real”, falou Paris Hilton.