Paolla Oliveira impressiona ao mostrar bastidores de maquiagem de Halloween

A atriz Paolla Oliveira impressionou seus seguidores ao mostrar os bastidores de uma maquiagem super realista que usou em uma festa de Halloween

Na semana passada, Paolla Oliveira marcou presença em uma festa de Halloween que aconteceu em São Paulo. A atriz arrasou na fantasia com um look todo branco e repleto de sangue falso. Além disso, a famosa fez uma performance em que arrancava a pele do próprio rosto, ficando com a face ensanguentada, tudo de mentirinha, claro.

Nesta terça-feira, 15, a artista compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que mostra os bastidores da preparação. Paolla contou com uma equipe de profissionais e mostrou desde a prova a roupa até a maquiagem.

Paolla também fez questão de mostrar uma gravação após a festa, em que ela aparece tentando remover a maquiagem. "É legal na hora de colocar. E para tirar? Deus da hidratação, me proteja", brincou ela.

"Um ser criativo me guia: ter ideias faz parte da diversão, o pior é que as colocam em prática! Depois, é só lidar com as consequências, né? ‘Ainda falando de Halloween, Paolla?’ Sim, porque ainda estou removendo a maquiagem! Mas valeu a pena", escreveu ela na legenda da publicação.

Novo trabalho

Após diversas especulações, a TV Globo confirmou que Paolla Oliveira será a responsável por dar vida à Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo. Ocupando o horário nobre, a novela ganhará uma nova versão em 2025, em celebração aos 60 anos da emissora carioca. E na segunda-feira, 14, a atriz usou as redes sociais para celebrar a conquista.

"Muito feliz em reviver Heleninha Roitman, uma personagem que marcou a história da TV com a brilhante e genial Renata Sorrah. Um grande desafio artístico e um convite para refletirmos sobre a vulnerabilidade de mulheres que muitas vezes enfrentam suas dores em silêncio. Animada por aqui e com a expectativa de vocês acompanharem comigo essa jornada", declarou a artista, que compõe o elenco da trama originalmente lançada em 1988.

Vale relembrar que em Vale Tudo, Heleninha luta contra o alcoolismo e começa a frequentar os Alcoólicos Anônimos (AA) na tentativa de superar seu vício. A nova versão será escrita por Manuela Dias e está prevista para estrear em 2025.