Pai de Isabel Veloso comemora a notícia da gravidez da filha

Joelson Veloso, pai de Isabel Veloso, celebrou a notícia da gravidez da filha, que está à espera do primeiro filho e enfrenta um câncer terminal

No último final de semana, Isabel Veloso, de 18 anos, anunciou que está grávida do seu primeiro filho, fruto do casamento com Lucas Borba. A influencer tem sofrido diversas críticas por ter decidido engravidar mesmo com um câncer em estado terminal. Isabel tem Linfoma de Hodgkin e em janeiro recebeu uma expectativa de vida de apenas seis meses.

Em conversa com a Quem, Joelson Veloso, pai da jovem, celebrou a notícia. "Estou feliz! Deus é maravilhoso! Isabel está com 11 semanas [de gestação]. Quando ela me contou, minhas lágrimas foram de alegria por saber de tudo o que ela passou. E poder colher bons frutos com garra e persistência. Ela está bem", disse ele.

Ele também revelou que Isabel suspendeu o uso do medicamento que usava para controlar os sintomas da doença. "Ela só usava o canabidiol. E, quando descobrimos a gestação, paramos o uso".

Tem bebê à caminho! No domingo, 11, Isabel Veloso e Lucas Borba anunciaram que estão à espera do primeiro filho. A influenciadora digital, que enfrenta um câncer terminal, compartilhou a novidade em seu Instagram no Dia dos Pais.

Casados há quatro meses, ela e o marido apareceram desfocados ao fundo do registro, com um quadro em destaque anunciando a notícia: "O bebê está chegando!". Já Lucas, compartilhou uma foto da esposa exibindo a barriguinha de grávida nos Stories.

O anúncio também foi feito pelo canal do YouTube de Lucas Borba. “Às vezes, a vida nos surpreende de maneiras inesperadas. Recentemente, Lucas e Isabel começaram a decorar a casa com um cuidado especial, escolhendo cada detalhe com carinho. A visita ao médico trouxe uma notícia que mudaria suas vidas para sempre. E assim, Lucas e Isabel começaram a preparar o ambiente para uma nova vida que está a caminho”, iniciou a gravação, que teve como título a frase “A Grande Revelação”.