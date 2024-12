Otávio Mesquita é alvo de assalto à mão armada em São Paulo

Otávio Mesquita desabafa após ser vítima de assalto à mão armada em São Paulo e dá conselho para os fãs

O apresentador Otávio Mesquita viveu um momento tenso na cidade de São Paulo neste final de semana. Ele contou que foi alvo de um assalto à mão armada no estacionamento de uma farmácia em bairro nobre da capital paulista. Porém, ele manteve a calma e não sofreu ferimentos.

O artista apenas teve o seu relógio roubado. "Olá, meus amigos, minhas amigas, vou dar uma dica para vocês aqui hoje. Eu saí da minha casa, parei na farmácia, no Morumbi, desci do carro, felizmente tenho o carro blindado, entrei na farmácia para comprar umas coisinhas. Quando eu saí da farmácia, veio um cara a pé, com uma arma e falou: 'Me dá o relógio'. Eu disse: 'Calma, claro que eu vou te dar'. Eu dei o relógio para ele. Ele colocou a arma no bolso, saiu andando e subiu em uma moto uns 30 metros depois", afirmou.

Logo depois, ele deu um conselho para os fãs. "Resumo para vocês: se por acaso você passar por isso, fique quieto. Não queria discutir, não queira fazer nada, porque os caras estão com a arma ali... É um risco terrível. Mesmo que você seja um cara forte, não faça isso. Os caras atiram do jeito que eles quiserem. Atirou, vai na moto e vai embora. Foi assaltado? Tranquilo, respira, e fala: 'Tudo bem'. Graças a Deus está tudo bem, já fui assaltado algumas vezes, mas tranquilo".

Vídeo com o depoimento

Na legenda do vídeo postado no Instagram, Otávio Mesquita desabafou sobre a violência nos grandes centros urbanos. "Fui assaltado de mão armada pela 2ª vez. Meus amigos, estou bem, mas um pouco assustado ainda, mas não poderia deixar de alertá-los. Ele esperou eu sair da farmácia, anunciou o assalto e levou o meu relógio, colocaram o revólver na minha cabeça, mantive a calma e entreguei o que ele pediu, sensação horrível. Infelizmente final de ano é sempre assim, fiquem atentos, não saiam de moto ou com objetos de valor. Tomem MUITO cuidado", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otávio Mesquita (@otaviomesquita)

Leia também: Otávio Mesquita abre o jogo sobre discussão com Danilo Gentili no SBT