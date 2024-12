Alexandre Pato resgata fotos raras de Silvio Santos com o neto Benjamin

Em clima de nostalgia, Alexandre Pato relembra fotos de família e mostra momentos de carinho de Silvio Santos com o neto Benjamin

O jogador de futebol Alexandre Pato relembrou momentos marcantes do ano de 2024 em sua vida e fez questão de homenagear o sogro, o apresentador Silvio Santos (1930-2024). Ele compartilhou fotos raras do comunicador com o bebê Benjamin, filho de Pato e Rebeca Abravanel.

Nas imagens, Silvio Santos apareceu sorridente ao curtir o bebê em momentos em família. Nas outras fotos, Pato e Rebeca apareceram juntos em momentos na gestação e também em brincadeiras com o filho.

“2024, você foi um ano intenso, mas muito especial”, disse ele na legenda.

Benjamin é o neto mais novo de Silvio Santos. O apresentador teve 14 netos. A filha mais velha dele, Cintia Abravanel, teve três filhos: Tiago Abravanel, Vivian e Ligia. Inclusive, ela tem cinco netos - que são bisnetos do comunicador veterano. Por sua vez, Silvia Abravanel, que é apresentadora, teve duas filhas, Luana e Amanda. Na sequência, as filhas do atual casamento de Silvio Santos com Iris Abravanel também tiveram seus herdeiros. Daniela Beyruti é mãe de Lucas, Manuela e Gabriel. A apresentadora Patricia Abravanel também teve três herdeiros: Pedro, Jane e Senor. A caçula da família, Renata Abravanel, teve dois filhos: Nina e André. Por fim, Rebeca Abravanel teve um menino, Benjamin.

O nascimento de Benjamin

A apresentadora Rebeca Abravanel e o jogador de futebol Alexandre Pato já são pais! O primeiro filho deles nasceu no dia 12 de janeiro de 2024, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e a família está radiante com a notícia.

O bebê, que se chama Benjamin, é o primeiro herdeiro do casal. Rebeca teve uma gestação tranquila e longe dos holofotes. Tanto que ela mostrou sua barriga de grávida em raras ocasiões.

Uma das últimas fotos da barriga dela foi divulgada por Pato no Natal de 2023, quando ele celebrou a data especial. "Que o espírito natalino aqueça seu lar e ilumine seus dias. Feliz Natal para você e para todos da sua família. Que o seu dia seja muito abençoado por Deus. Mas o anjo lhes disse: “Não tenham medo. Estou trazendo boas-novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor", disse ele.

Leia também: Filho de Rebeca Abravanel surge em foto com Silvio Santos: 'Vovô Senor'