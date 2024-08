Otávio Mesquita lamenta morte de Caçulinha e revela amizade: 'Me emocionei'

Em entrevista à CARAS Brasil, Otávio Mesquita conta como conheceu Caçulinha e promete homenagem no programa Operação Mesquita, do SBT

Otávio Mesquita (65) foi uma das personalidades que esteve nesta segunda-feira, 5, no velório do músico Caçulinha (1938 - 2024), conhecido por seu trabalho no Domingão do Faustão. Em entrevista com a CARAS Brasil, o apresentador relembrou histórias do passado com o maestro e confirmou que irá prestar uma homenagem a ele em seu programa, Operação Mesquita, no SBT.

"Amizade não é convivência, a amizade é quando você conhece a pessoa e o seu coração sente que esse cara é do bem. Eu nunca tive esse problema, claro que hoje eu tenho uns amigos que vão para o céu e eu entendo, mas quando você olha pro cara e sabe que ele gosta de você, esquece, ele é o teu amigo é eterno, o amor é eterno", diz.

Otávio conta que sua amizade com Caçulinha começou durante o período que os dois trabalharam na Band. Segundo o apresentador, o maestro foi uma das primeiras pessoas a acreditar em seu potencial dentro da televisão. "Na época, eu deveria ter uns 20 e poucos anos", conta.

"Ele falou assim: 'Pode ter certeza que com o jeito que você tem, com esse bom humor, você vai crescer muito", relembra Otávio, que na época não acreditou muito nas palavras do então colega, que insistiu: "Eu sei que vai dar certo porque você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa querida. Fiquei muito emocionado quando ele falou isso".

O apresentador segue falando que nos últimos anos os dois não tinham muito contato, mas que em diversos momentos chegaram a se encontrar para relembrar os velhos tempos. "Sempre digo para as pessoas que a maior amizade que a gente tem não é necessariamente a da convivência. A gente viveu muito junto, a gente almoçava, se encontrava na casa do Faustão. Mas parece que eu jantei com ele essa semana. Cancelei tudo que tinha que fazer e fiz questão de dar um abraço, beijei a testa dele. Me emocionei".

Ainda vivendo o momento da despedida, Otávio conta que vai usar seu espaço no programa Operação Mesquita, para fazer uma homenagem ao amigo, que ficou eternizado no imaginário do público Brasileiro. "É uma emoção muito grande. Vou fazer uma homenagem para ele no meu programa, vou gravar amanhã", finaliza.