Luciano Huck colocou uma regra para a nora, diz colunista

Namorada do filho de Luciano Huck, Duda Guerra precisará seguir uma regra do sogro durante as férias com a família dele

O apresentador Luciano Huck teria colocado uma regra para a nora, a influenciadora digital Duda Guerra, que namora com Benício Huck. De acordo com o colunista Leo Dias, o comunicador fez um pedido para a nora influencer não mostrar a intimidade da família nas redes sociais.

Segundo o jornalista, Huck pediu para a jovem não filmar ou fazer fotos para postar nas redes sociais enquanto estivesse viajando com a família do namorado. “Nada de celular durante as férias com a família Huck. Ela está proibida de fazer qualquer vídeo, inclusive com o próprio namorado, durante as férias da família Huck”, disse Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT.

Apesar da fama, Luciano Huck e Angélica possuem uma vida pessoal discreta. Eles fazem raras aparições com os filhos e costumam tirar férias em locais longe dos holofotes para curtirem a família em um ambiente privado.

Vale lembrar que Duda Guerra é influencer e costuma compartilhar a sua rotina. Ela tem mais de 280 mil seguidores no Instagram.

Como é a relação de Angélica com as noras?

Recentemente, Angélica falou sobre a relação com as noras."Eles veem o nosso relacionamento… e exemplo é exemplo. Eles veem o nosso relacionamento e querem viver algo parecido. Eles vivem namoros longos. As minhas noras têm muita sorte. A mãe babona!”, disse ela.

Que também elogiou as noras. "Eu tenho muita sorte também, as meninas são muito legais. Os meus filhos têm essa coisa do amor em casa, eles querem ter a pessoa que eles amam. Por isso, eu sou uma sogra fofinha”, brincou.

