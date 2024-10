Noivo de Lexa, Ricardo Vianna se derrete ao falar da gravidez da cantora: 'Muito abençoados'

Lexa anunciou, nesta quinta-feira, 31, que está grávida do primeiro filho com o ator Ricardo Vianna. Em rede social, o artista se derrete ao falar da gravidez da cantora

A cantora Lexa (29) está grávida do primeiro filho com o ator Ricardo Vianna (32). Nesta quinta-feira, 31, ela anunciou a novidade para os fãs, por meio de um vídeo publicado no Instagram. O artista, que é pai de Cecília (9), fruto de um antigo relacionamento, se derrete ao falar da novidade. Nas imagens compartilhadas nas redes, o casal aparece trocando carinhos enquanto exibem uma foto do ultrassom do bebê que esperam juntos. "Muito abençoado", escreveu o papai coruja nos comentários do post.

Na legenda da publicação, Lexa conta sobre a felicidade de se tornar mãe de primeira viagem. "Tô grávida!!! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho(a) mamãe pediu muito pra Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva à Deus pela sua vida! Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor… e QUE AMOR!”, diz.

“É um amor inexplicável, é divino e fonte de renovação. Você é a mais linda poesia, o mais lindo acorde e a MAIOR realização que eu poderia ter! Quando rezo por você e coloco a mão na barriga espero que você sinta todo o amor que eu sinto e que cada música que a mamãe canta pra você chegue aí no “forninho” da melhor maneira", emenda a artista.

A novidade surpreendeu amigos famosos da cantora e seguidores. Entre os comentários no post, está o de Ricardo Vianna. “Somos muito abençoados! Amo TANTO vocês!!!”, declara o ator. Ele logo recebe várias mensagens de fãs. “Teus olhinhos marejados me emocionaram”, confessa uma internauta. “Deus abençoe mais e mais vocês”, deseja outra. “Vocês merecem, papais do ano”, ressalta mais uma.

