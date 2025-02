Nicolas Prattes posta foto de Sabrina e Zoe em retrospectiva de janeiro

O ator Nicolas Prattes reúne registros dos momentos de janeiro que, além da rotina, inclui a presença da esposa e da enteada

O ator Nicolas Prattes, de 27 anos, decidiu fazer uma retrospectiva do mês de janeiro, que chegou ao fim nesta sexta-feira, 31, e reunir todos os registros dos momentos até o presente, neste sábado, 1. Na publicação feita em seu perfil no Instagram, o famoso compartilhou alguns cliques de sua rotina e dos exercícios, inclusive, imagens com a esposa, a apresentadora Sabrina Sato, de 43, e a enteada, Zoe Nagle, de seis anos.

"Tudo isso nos 76 dias de janeiro", escreveu na legenda da publicação. Nas imagens, Nicolas aparece na praia com Sabrina e, em outra foto, registra a amada ao lado do bichinho de estimação. Depois, ele surge fazendo careta com Zoe, fruto do relacionamento da apresentadora com o ator Duda Nagle.

Na seção de comentários, os seguidores elogiaram: "A cara de Zoe tá muito engraçada, uma fofa, vocês são lindos"; "O homem mais lindo, com todo o respeito" e "Você está na sua melhor fase, verdade no olhar", constam algumas das mensagens dos fãs na publicação.

Confira, abaixo, a série de registros publicadas no perfil do Instagram de Nicolas:

Nicolas Prattes assume ser noveleiro

Na última semana, Nicolas Prattes falou sobre o seu personagem Rudá, da novela das nove Mania de Você, da TV Globo ao participar de uma grande festa promovida pela Seara Gourmet em celebração aos 471 anos da cidade de São Paulo. Na ocasião, além de fala sobre as reviravoltas da trama, o artista assumiu ser noveleiro e amar tramas antigas. “Me identifico”, confessou em entrevista à CARAS Brasil. Confira!

