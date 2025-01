Sabrina Sato relembra momentos do casamento com Nicolas Prattes

Em suas redes sociais, Sabrina Sato relembrou alguns momentos especiais da sua festa de casamento com Nicolas Prattes. Confira!

Em suas redes sociais, Sabrina Sato sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 31 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 29, a apresentadora relembrou alguns momentos especiais do seu casamento com Nicolas Prattes. Em sua conta no Instagram, a famosa postou diversas fotos e vídeos do grande dia.

Nas imagens, Sabrina surgiu usando um vestido de renda com uma coroa de flores. Sabrina dançou ao lado do marido, posou para fotos sozinha, com o amado e também com a filha Zoe, de seis anos, fruto do seu relacionamento com Duda Nagle.

"Janeiro já começou cheio de amor", se derreteu ela na legenda da publicação, adicionando um emoji de coração.

Carnaval

A apresentadora Sabrina Sato desfilou toda a sua beleza e simpatia ao marcar presença no Esquenta de Carnaval do Camarote Bar Brahma, na tarde de sábado, 25, em São Paulo. Em entrevista coletiva com a participação da CARAS Brasil, a esposa de Nicolas Prattes, que apostou em um vestido justinho vermelho vibrante, de látex e cheio de flores cor-de-rosa, descarta rivalidade entre rainhas de bateria: “Uma aprende com a outra”.

Quando se fala em Carnaval, a imagem de Sabrina, com seu corpo escultural e muito estilo, vem logo à cabeça. Tanto é que o nome da rainha de bateria das escolas de samba Gaviões da Fiel (São Paulo) e Vila Isabel (Rio de Janeiro) foi um dos mais buscados na internet nos últimos 90 dias. “Que máximo! Que chique!”, se surpreende a mãe de Zoe. “Mas eu gosto sempre de exaltar todas as rainhas de bateria de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, porque acho que cada uma tem a sua personalidade, o seu estilo, o seu samba. Uma ensina a outra, e aprende com a outra. E é isso, é essa mistura toda que faz o nosso Carnaval ser único!", destaca.

Sobre críticas negativas, Sabrina Sato garante não se importar: “Acho que a gente deve sempre levar com bom humor. E as críticas são positivas também, né? A gente tem que sempre que encarar assim: Ah, posso melhorar, posso aprender, esse é com o meu jeitinho. Acho que a gente vai indo, com o nosso jeito”.

Questionada sobre como serão seus looks para desfilar nas avenidas, a famosa faz mistério: “O look de Carnaval é sempre uma surpresa. A gente começa a fazer muito antes, mas com muito carinho, sempre. Tem a ver com o enredo da escola, tanto da Gaviões quanto da Vila. A gente junta com o carnavalesco (...) Um a equipe toda. Então, a gente vai resolvendo. Muda muita coisa e no dia sai tudo certo, maravilhoso”.

