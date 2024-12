Neymar surge de peruca loira e ganha apelido inusitado

Neymar Jr usou as redes sociais para compartilhar um momento inusitado nesta terça-feira, 24, e mostrou uma foto em que apareceu usando uma peruca

O jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais para compartilhar um momento inusitado nesta terça-feira, 24. Em um clique compartilhado nos stories do Instagram, o atleta mostrou uma foto em que apareceu usando uma peruca loira no estilo Justin Bieber da época juvenil ou ou até mesmo o He-Man

Entre os amigos de Neymar, o momento foi alvo de risadas e um deles aproveitou para fazer piada com o visual do jogador, chamando-o de "Neymenzinho". Ao compartilhar o clique, o jogador adicionou emojis de risada.

Neymar posa usando peruca (Reprodução/Instagram)

Neymar recusa convite para balada

Recentemente, Neymar marcou presença em um evento de pôquer, realizado em São Paulo. Durante uma partida, o jogador surpreendeu ao recusar o convite para uma balada e exibir a aliança de compromisso com Bruna Biancardi. "Posso não, parei. Me aposentei. Maviezinha me mudou, irmão. Minha mulher está chegando aí já, já", disse Neymar, mostrando sua aliança.

Ainda durante o evento, o atleta contou detalhes de como tem sido a nova experiência da paternidade e a convivência com a herdeira de 1 ano de vida, fruto da atual relação com Bruna Biancardi. Em entrevista ao humorista Fausto Carvalho, mais conhecido pelo personagem Jorginho, ele falou sobre a felicidade de poder acompanhar de perto o crescimento de Mavie e ainda aconselhou o colega a viver a mesma experiência em sua vida pessoal.

"A minha filha é demais! Esquece! Minha filha me mudou demais. Posso falar para tu? Dá tempo [de ser pai ainda] e é a melhor coisa do mundo. Eu te aconselho, ainda mais você, gente boa para caralh* e do jeito que você é. Você merece viver a experiência! É bom demais você ver um serzinho seu, assim, crescendo. Quando você olha, é a sua cara. Put* que pariu, irmão!", declarou Neymar Jr.

Leia também: Neymar Jr. compartilha clique inédito com o filho mais velho, Davi Lucca