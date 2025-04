Carolina Dieckmann fala sobre fofocas e manda recado aos fãs: 'Não fale'

A atriz Carolina Dieckmann compartilhou uma mensagem sobre fofocas nas redes sociais e fez questão de mandar um recado para os fãs

Em suas redes sociais, Carolina Dieckmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 8, a atriz repostou uma frase de Sigmund Freud sobre fofocas. "Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo", dizia a postagem.

A famosa ainda fez questão de mandar um recado diretamente para os fãs. "Não fale dos outros. E se for falar, fale bem. Isso é o melhor que você tem a dizer sobre você", disse.

Atualmente, Carolina Dieckmann está no ar como a Leila no remake da novela Vale Tudo, exibido pela Rede Globo.

Desabafo

A atriz Carolina Dieckmann, de 46 anos, está de volta à TV para viver Leila, na novela das nove Vale Tudo, da TV Globo. Duante a gravação da trama, contudo, a artista passará por um momento que a preocupa. Isso porque seu filho caçula, José Worcman, de 17 anos, vai estudar no exterior, assim como o irmão mais velho, Davi Frota, de 25 - da relação da atriz com o ator Marcos Frota, de 68, que mora fora do país.

"Durante a travessia dessa novela, vou passar por essa coisa muito dura [síndrome do ninho vazio]. Como vai ser? Ainda não sei. Mas vai dar tudo certo", disse em entrevista à Quem.

O caçula só sairá de casa no segundo semestre, uma vez que ele se forma na escola em junho. Por isso, Carlina Carolina já se prepara para lidar com a ausência do filho. "Estou começando a revisitar o ninho vazio, porque quando o meu filho mais velho saiu de casa, eu ainda tinha o mais novo. Então não é um ninho totalmente vazio. Você entende que a vida tem esse movimento, que os filhos um dia vão. Mas quando você ainda tem um em casa, de uma certa forma, você ainda está feliz, porque ainda tem aquela criança", avaliou.

E completou: "Não vai ter mais ninguém. De repente a minha vida e a vida do Tiago [Worcman, marido da atriz e pai de José] vai mudar completamente, porque nossa rotina vai mudar completamente, nossas possibilidades vão mudar completamente. Estou começando a visitar esse sentimento que não conheço, porque nunca vivi ele tão profundamente e vou viver agora. O José vai para uma faculdade fora do Brasil em agosto. E vou estar fazendo a Leila. Ele ainda não sabe para qual faculdade vai nem o que vai fazer, ainda está nesse momento [de escolher]. Mas não importa, só quero que ele seja feliz", afirma.

