Fofura! Neymar Jr recebe visita especial de Mavie durante treino

Bruna Biancardi compartilhou a foto de Neymar e Mavie em seu Instagram e contou como tem sido a adaptação na Arábia Saudita

Neymar Jr. recebeu uma visita para lá de especial e fofa nesta quinta-feira, 25, durante o treino pelo Al-Hilal, na Arábia Saudita, da filha, Mavie, de nove meses. A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou em seu Instagram uma foto da pequena nos braços do pai, que mostrava para a menina um TV com sua imagem e nome.

"Treino do papai hoje teve reforço", disse a mamãe coruja, que mais cedo abriu o jogo e falou sobre a dificuldade que tem sentido em se adaptar ao fuso horário entre a Arábia Saudita e Brasil. Bruna contou que os horários de sono da filha estão desregulados.

"Estou sumida porque desta vez, sinceramente, o fuso horário está complicado. Nunca imaginei. Nunca sofro, mas desta vez está demorando para pegar. A Mavie está indo dormir muito tarde, uma e meia da manhã, e dormido até mais tarde. No Brasil, ela dorme até umas sete e meia. Aqui ela tem acordado dez e pouco e quando tenho sorte, onze horas. Mas ela está com o horário do Brasil ainda, coitada. Estou seis horas a frente do horário do Brasil e tem dias que não rende. Ainda leva ns dias para se adaptar", desabafou.

Ainda em outro story a pequena apareceu andando pelo campo de treinamento. Vale lembrar que a família passou uma temporada no Brasil enquanto jogador de futebol se recuperava de uma lesão recente.

Preço do look de Mavie

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 9 meses, marcou presença na festa de aniversário de sua tia Bianca Biancardi na noite de quinta-feira, 18. Para a ocasião, ela surgiu com um look de crochê fofíssimo e esbanjou simpatia ao participar do Parabéns para a tia.

No colo de Bianca, Mavie foi fotografada pelos amigos da família e apareceu com um conjunto de crochê em tom de verde. O casaquinho que ela usou custa cerca de R$ 219 e a calça é vendida pelo valor de R$ 149.

Antes da festa, Bruna Biancardi fez uma homenagem carinhosa para sua irmã, Bianca. "Hoje é aniversário da melhor titia desse muuuundo. Ela é tipo uma segunda mamãe pra mim, gente.. cortou o meu cordão umbilical e desde lá cuida de mim e ajuda a minha mamãe todos os dias. Sabiam que nos meus primeiros meses de vida ela acordava todas as madrugadas com a minha mãe? Ela é maravilhosa, faz tudo pra mim e por mim, ama brincar muito, me dar comidinha, me fazer sorrir e se fico 2 dias longe dela, ela acha que vou esquecer quem ela é.. Tadinha, avisem ela que esse amor é pra sempre e que não vou esquecer dela nunquinha! Bjs Mavie. @bibiancardi que seu novo ciclo seja tão especial quanto você! Continue sendo essa menina doce e essa mulher dedicada em tudo o que faz! Obrigada por tudo! Amamos muito você", disse ela.