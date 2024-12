Claudia Ohana surge sem maquiagem e com pijama de desenho: 'Garotinha'

A atriz e cantora Claudia Ohana publica registro íntimo em suas redes sociais e surpreende os seguidores com a beleza nesta sexta-feira, 20

A atriz e cantora Claudia Ohana decidiu apararecer em suas redes sociais sem maquiagem e vestindo um pijama com a estampa de um desenho infantil na manhã desta sexta-feira, 20. As publicações em questão constam uma foto da famosa tirada em frente ao espelho, e também, um vídeo em que a artista dança e canta um trecho da canção Man I Feel Like A Woman!, da cantora canadense Shania Twain.

No registro publicado nos stories de seu perfil no Instagram, Claudia aparece posando em frente ao espelho do quarto. Nela, podemos ver a artista com um pijama estampado com o desenho Bananas de Pijamas. Como trilha, Ohana escolheu a música Malandragem, de Cássia Eller, e ressaltou o trecho: "Quem sabe eu ainda sou uma garotinha/ Esperando o ônibus da escola sozinha".

Confira, abaixo, os registros publicados no perfil de Claudia Ohana:

Claudia Ohana surge sem maquiagem com pijama com estampa de desenho infantil - Foto: Reprodução/Instagram

Retorno de Tieta à Globo

Claudia Ohana, que viveu a personagem Tieta na novela em 1989, celebrou o retorno do folhetim à Rede Globo. A obra chegou à programação do canal no início do mês no Vale a Pena Ver de Novo. A trama é uma das mais famosas e marcantes da emissora.

“Fico muito feliz em saber que uma nova geração vai assistir a essa novela que marcou época. Para mim, Tieta só traz boas lembranças. Não sou de assistir aos meus trabalhos antigos, mas com certeza não vou resistir”, disse à Globo.

A atriz ainda lembrou qual foi a cena mais desafiadora que fez na produção. “Com certeza a da praça, onde Tieta é espancada pelo pai. Foi a cena mais forte que eu fiz na novela”, revelou.

