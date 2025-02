Namorado de mãe de Virginia pede DNA após a ex alegar que está grávida dele

O produtor Danilo Sanfoneiro, que assumiu recentemente o namoro com Margareth Serrão, rebate acusação da ex-namorada de que ele a teria engravidado

Nesta terça-feira, 4, o produtor Danilo Nascimento, também conhecido como Danilo Sanfoneiro, de 38 anos, assumiu recentemente o namoro com Margareth Serrão, mãe da influencer Virginia Fonseca, e veio por meio dos stories de seu perfil no Instagram rebater a acusão da ex-namorada, Karolayne Lima, de que ele a engravidou. Ele ressaltou que a jovem nem sabia quem era o pai, e que ele pediu pelo teste de paternidade.

"Não vim aqui para denegrir ninguém. Como tenho mãe e irmãs chorando, não posso ficar de braços cruzados. Vou postar no meu próximo Stories o motivo que eu pedi para fazer DNA. Estou sendo atacado por inúmeras fake news. Essa foi a maneira que recebi a notícia da gravidez que até o mês passado o suposto pai e o atual namorado, que tem o nome de João. Ela mesmo não tem certeza", disse.

Danilo, então, compartilhou supostas conversas que teve com a ex. Na conversa, ele questionou a paternidade do bebê e ela explicou que o filho não era do atual.

Margareth Serrão e o namorado, Danilo Sanfoneiro - Foto: Reprodução/Instagram

Margareth Serrão assume namoro

Após Virginia contar para os seus mais de 50 milhões de seguidores que a mãe estava saindo com um homem misterioso, a sogra de Zé Felipe postou uma foto ao lado de seu novo amor. "Gato", escreveu na legenda da publicação.

Margareth, que tem 59 anos, teve um encontro romântico na noite do dia 27 de janeiro. Virginia, por sua vez, fez a mãe contar todos os detalhes do encontro, que durou até a madrugada, e brincou dizendo que a mãe estava mentindo sobre o desfecho da noite.

"Fomos para o bar e foram dois amigos dele também. Tinha música ao vivo e foi ótimo. Depois, a gente ia embora e falou: 'Vamos lá em casa'. Fomos para fazer o after e fui embora às 3 horas", contou Margareth.

A mãe de Virginia contou, então, o que o pretendente disse para ela: "Quero que você saiba que eu não estou com você por interesse, porque vai ter especulação. Eu não estou com você porque é famosa, não é isso. É porque te admiro muito mesmo. Se quiser, a gente vai ficar se conhecendo, vai ficar saindo".

