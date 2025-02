Mãe de Virginia assume namoro e posta foto com seu eleito: 'Gato'

Após revelar identidade de seu novo namorado, mãe de Virginia, Margareth Serrão, posta clique assumindo o sanfoneiro; veja

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, assumiu seu novo namorado nas rede sociais. Após alguns dias do encontro com o homem misterioso, a sogra de Zé Felipe postou uma foto ao lado de seu eleito, o sanfoneiro Danilo Nascimento, de 38 anos.

Ainda nesta segunda-feira, 03, em uma nota para o portal Leo Dias, a funcionária do SBT revelou a identidade de seu companheiro. Algumas fotos deles juntos em um evento com Virginia já tinham sido mostradas.

Mas, dessa vez, Margareth Serrão resolveu publicar uma selfie coladinha com o sanfoneiro e até se declarando para ele. "Gato", disse ela colocando um emoji de carinha de apaixonada.

Em conversa com o site de Leo Dias, a avó das Marias e de José Leonardo disse que recebeu apoio da sogra de Leonardo, Eponina Rocha, a mãe de Poliana Rocha, para engatar um romance e não se anular como mulher. “Fiquei pensando no que ela me disse e abri minha mente “, disse Margareth ao portal.

Como foi o primeiro encontro da mãe de Virginia?

Margareth Serrão teve um encontro romântico na noite de segunda-feira, 27. Ela foi encontrar um pretendente e aproveitou a noite especial até de madrugada. Nos stories do Instagram, Virginia fez a mãe contar os detalhes de como foi o encontro, mas disse que a mãe estava mentindo sobre uma parte do encontro.

"Mãe, conta para a gente como foi”, disse a jovem. E a mãe disse: "O que você quer que eu conte? Fomos para o bar e foi dois amigos dele também. Tinha música ao vivo e foi ótimo. Depois, a gente ia embora e falou: ‘Vamos lá em casa’. Fomos para fazer o after e fui embora às 3 horas”.

Então, Virginia provocou a mãe: "Você está mentindo porque começou a rir. Contou tudo certo até a hora que começou a rir”. Porém, entre risadas, Margareth negou que estivesse mentindo. "O que você quer que eu falo? O que você quer que eu invento aqui? Não menti! O que você quer saber? Você não tem vergonha, não?”. Mesmo assim, Virginia insistiu: "Alguma coisa aconteceu porque eu não falei nada. Eu não estou supondo nada”.

Logo depois, a influencer flagrou a mãe contando o que o homem disse para ela: "Quero que você saiba que eu não estou com você por interesse, porque vai ter especulação. Eu não estou com você porque é famosa, não é isso. É porque te admiro muito mesmo. Se quiser, a gente vai ficar se conhecendo, vai ficar saindo”.

