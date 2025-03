Gusttavo Lima desiste de ser presidente do Brasil e explica o motivo

O cantor sertanejo Gusttavo Lima desistiu de se candidatar à presidência da República nas eleições de 2026 e explicou o motivo

O cantor sertanejo Gusttavo Lima desistiu de se candidatar à presidência da República nas eleições de 2026, dois meses após revelar seu desejo de se tornar político. Em conversa com a coluna Grande Angular, do site Metrópoles, ele explicou os motivos por trás de sua decisão e não descartou a possibilidade de concorrer na política nos próximos anos.

"Estou desistindo da candidatura a presidente do Brasil em 2026. Nada impede que, na próxima eleição ou daqui a duas ou três, eu seja candidato", declarou ele, que detalhou a decisão: "Eu fiquei impressionado com a boa receptividade do Brasil, mas muitas pessoas próximas se posicionaram contra, inclusive minha família, o que pesou muito. As eleições de 2026 ainda serão muito polarizadas. Você tem que sentar para negociar coisas que, às vezes, não são de interesse do Brasil, mas de partidos e de pessoas. Não tenho estômago".

E ele contou que está focado na carreira internacional e na criação de seu próprio Instituto. "Vou focar minha carreira internacional. Acabei de fechar parceria com a Sony Mundo. Vou para Miami no sábado e passo a semana inteira gravando as músicas novas. É isso que eu sei fazer."

"Meu negócio é trabalhar e ajudar as pessoas. Essa é uma missão divina. Acredito 100% nisso. Mas vou transformá-la, e a melhor forma possível que encontrei para ajudar o meu povo é criar o Instituto Gusttavo Lima, que vai dar assistência para 2 mil idosos ainda neste ano", completou.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ele reforçou sua decisão. "Durante muito tempo eu nunca manifestei nada relacionado a política, muito menos em ser candidato a algum cargo (...) Quero ressaltar aqui que não sou candidato a nenhum cargo político", falou.

Leia também: Andressa Suita choca ao mostrar situação do sapato de Gusttavo Lima; veja

Veja a publicação: