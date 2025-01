Viúva, mãe de Virginia marca jantar romântico e deixa a filha nervosa

Margareth Serrão, sogra do cantor Zé Felipe, deixa os filhos tensos com encontro romântico e Virginia confessa estar apreensiva com o jantar da mãe

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o irmão, William Gusmão, decidiram desabafar, por meio das redes sociais, sobre o encontro romântico da mãe, Margareth Serrão, com novo pretendente. A ocasião será um jantar e os filhos estão ansiosos com o momento. A apresentadora do programa Sabadou, do SBT, inclusive, demonstrou nervosismo com a novidade.

“É, gente! É hoje! É um dia histórico, tá? Ela estará fazendo história e mudanças estão acontecendo ao extremo. Para mim, não, porque eu já vivenciei a época depois que a minha mãe se divorciou do meu pai. Ela arrumou um namorado e depois conheceu o Mário. Mas acho que para minha irmã é uma realidade nova e as coisas mudam de uma hora para outra. Minha mãe, você vê que está com brilho no olhar, o amor está fluindo, graças a Deus”, disse William.

E completou: “Mas, é uma mudança nova, só que a gente precisa se acostumar com essa nova realidade. Uma realidade florida, com um amor e paixão, envolvendo no ar. Entrar nessa fase, torcer, lógico, porque é um cara muito bacana. Mas é uma preparação de uma nova realidade. Ultimamente, na minha vida, eu tenho vivido 20 anos em 3 anos”, afirmou.

O encontro marca a primeira iniciativa de relacionamento de Margareth desde a perda do marido.

Reação de Virginia ao encontro romântico da mãe, Margareth

Virginia, então, tocou no assunto ao lado da mãe: “Minha cabeça está a milhão. Dona Margareth vai ter um date hoje… Gente, ela vai sair para jantar com um boy e minha cabeça está a milhão. Eu vou colocar para vocês o áudio do meu irmão aqui. Espera aí!”, disse.

No áudio rvelado por Fonseca, William diverte-se: “Oi, irmã! Boa noite! Deixa eu te falar, amanhã fiquei sabendo que nossa mãe vai sair de noite em um jantar, né? Então, assim, você começa a preparar para uma nova realidade, porque as coisas podem mudar facilmente, tá? As coisas podem mudar facilmente e é uma outra realidade. A gente tem que passar a acostumar com uma nova situação, que pode vir a acontecer”. Ainda tensa com o recado, Virginia respondeu: “Estou rindo de nervoso”, afirmou.

