Quem é Danilo Sanfoneiro? Conheça o namorado de Margareth Serrão

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão vive romance com Danilo Sanfoneiro. Saiba mais sobre quem é o novo eleito da estrela

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão está apaixonada! Nesta semana, ela assumiu que está conhecendo melhor o produtor Danilo Nascimento, conhecido como Danilo Sanfoneiro. Saiba mais sobre quem é o eleito:

Nas redes sociais, Danilo se identifica como produtor, sanfoneiro cantador e católico. Ele já tocou em eventos da família de Leonardo e outros sertanejos em Goiás. O artista faz parte da dupla Elky e Danilo, que faz shows pelo Brasil.

No site oficial da dupla, Danilo revelou que sua paixão pela música nasceu quando ouvia rádio na casa dos avós. Ele começou a carreira em 2001 em Catalão, Goiás, com 15 anos. Em 2004, ele começou a tocar em casas de forró de Uberlândia. Em 2014, ele começou a tocar sanfona nas duplas sertanejas. Ele conheceu Elky em uma festa de rodeio e começaram a trabalhar juntos na música com festas particulares. Eles gravaram o primeiro DVD em 2023.

Nas redes sociais, Danilo mostra fotos e vídeos de suas apresentações musicais. Inclusive, há poucos dias, ele tocou na casa de um parente de Virginia Fonseca e foi visto tocando para as filhas da influencer cantarem.

Danilo será pai em breve. A ex-namorada dele, Karolayne Lima, está grávida de seis meses de uma menina.

Como foi o primeiro encontro da mãe de Virginia?

Margareth Serrão teve um encontro romântico na noite de segunda-feira, 27. Ela foi encontrar um pretendente e aproveitou a noite especial até de madrugada. Nos stories do Instagram, Virginia fez a mãe contar os detalhes de como foi o encontro, mas disse que a mãe estava mentindo sobre uma parte do encontro.

"Mãe, conta para a gente como foi”, disse a jovem. E a mãe disse: "O que você quer que eu conte? Fomos para o bar e foi dois amigos dele também. Tinha música ao vivo e foi ótimo. Depois, a gente ia embora e falou: ‘Vamos lá em casa’. Fomos para fazer o after e fui embora às 3 horas”.

Então, Virginia provocou a mãe: "Você está mentindo porque começou a rir. Contou tudo certo até a hora que começou a rir”. Porém, entre risadas, Margareth negou que estivesse mentindo. "O que você quer que eu falo? O que você quer que eu invento aqui? Não menti! O que você quer saber? Você não tem vergonha, não?”. Mesmo assim, Virginia insistiu: "Alguma coisa aconteceu porque eu não falei nada. Eu não estou supondo nada”.

Logo depois, a influencer flagrou a mãe contando o que o homem disse para ela: "Quero que você saiba que eu não estou com você por interesse, porque vai ter especulação. Eu não estou com você porque é famosa, não é isso. É porque te admiro muito mesmo. Se quiser, a gente vai ficar se conhecendo, vai ficar saindo”.

