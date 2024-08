Namorada do filho de Will Smith rompe o silêncio após suposta traição

Namorada de Jaden Smith, que é filho de Will Smith, a jovem Sab Zada se pronunciou pela primeira vez após rumores de que foi traída

A jovem Sab Zada se pronunciou publicamente após os rumores de que teria sido traída pelo namorado, Jaden Smith, que é filho do ator Will Smith. O rapaz foi visto trocando beijos e carinho com a influenciadora digital Khleopatre durante um passeio de iate nesta semana. Porém, Jaden e Sab não revelaram qual é o status do relacionamento deles atualmente. Com isso, surgiram especulações de traição.

Em um desabafo nas redes sociais, Sab Zada falou sobre a repercussão dos rumores de traição. “Esta é uma situação horrível e decepcionante, mas se todos puderem tentar ser um pouco mais gentis, essas pessoas tem sentimentos reais. E dizer que todas as coisas maldosas sobre qualquer pessoa é doloroso, não é tão útil quando vocês pensam que é. Talvez seja engraçado por um momento, mas depois de um tempo é apenas um lembrete de mágoa para todos”, afirmou ela.

Poucos dias antes da viagem, Jaden foi visto de mãos dadas com Sab durante um passeio. Por enquanto, ele não se pronunciou.

O tapa de Will Smith

O ator Will Smith (54) decidiu voltar a abordar o polêmico tapa que deu no comediante Chris Rock (57), durante o Oscar deste ano, junto de algumas vulgaridades gritadas ao apresentador do evento. Tudo aconteceu após Chris fazer uma piada sobre o penteado de sua esposa, Jada Pinkett Smith (51).

Durante uma participação no programa de TV “The Daily Show with Trevor Noah”, nesta segunda-feira, 28, ele admitiu que acabou perdendo o controle no momento, dizendo que entende se as pessoas não estão prontas para ver seu novo filme.

No programa para promover o longa “Emancipation - Uma História de Liberdade”, ele relembrou o incidente, que acabou ofuscando a mais importante cerimônia de premiação da indústria cinematográfica de Hollywood, em março deste ano.

Will, na época, ganhou a estatueta de melhor ator por conta de seu papel no filme “King Richard: Criando Campeãs”, mas acabou sendo banido de comparecer ao evento por 10 anos depois da polêmica.

"Foi uma noite horrível, como você pode imaginar. Há muitas nuances e complexidades nisso. Mas no final das contas, eu perdi o controle", explicou ele, para o apresentador do programa, o comediante Trevor Noah.

"Eu estava passando por algo naquela noite... Não que isso justifique meu comportamento... Foram muitas coisas. Foi o garotinho que viu o pai espancar a mãe... Borbulhou naquele momento. Não é isso que eu quero ser”, completou.