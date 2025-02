Namorada de Amado Batista curte passeio de conversível ao lado do cantor

A Miss Universo Mato Grosso Calita Franciele, de 23 anos, compartilha vídeo no carro conversível do namorado, o cantor Amado Batista, de 73

O cantor Amado Batista, de 73 anos, surgiu acompanhado da namorada, a Miss Universo Mato GrossoCalita Franciele, de 23, curtindo um passeio juntos no carro conversível do artista. No vídeo publicado por meio dos stories do perfil no Instagram da modelo, o famoso aparece dirigindo o veículo, enquanto a amada está no banco do passageiro. O momento acontece após uma viagem romântica do casal a Fernando de Noronha.

No fim de dezembro, Amado organizou uma festinha de aniversário em seu camarim para a amada e a presenteou com um buquê de flores: "Obrigada pela surpresa, meu amor", agradeceu a Miss em suas redes sociais.

Namorada de Amado Batista publica vídeo com o cantor nesta sexta-feira, 31 pic.twitter.com/OiAxh4J5UU — CARAS Brasil (@carasbrasil) February 1, 2025

Relacionamento

Calita é Miss Universe Mato Grosso 2024 e é formada em Biologia. Antes de ingressar no mundo dos concursos de beleza, a jovem trabalhava como técnica administrativa. Crescida em Campinápolis, cidade com forte presença indígena, ela é fluente em espanhol e era uma das favoritas ao título de Miss Universo Brasil.

Calita e Amado Batista começaram a se encontrar em junho de 2024. O romance dos dois chamou a atenção pela diferença de idade, mas amigos próximos afirmam que é “amor verdadeiro”. A miss também adaptou sua rotina para acompanhar o cantor em shows e viagens.

O cantor foi casado por cinco anos com Layza Felizardo, de 23 anos. O relacionamento chegou ao fim no ano passado cercado de polêmicas. Isso porque a jovem acusou o artista de estar conversando com outras mulheres e procurou a Justiça para comprovar que eles tiveram uma união estável.

