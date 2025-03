Mari Gonzalez se inspira em Ondina para criar o look do último dia de carnaval

Mari Gonzalez exibe fotos de seu look todo azul para se despedir do carnaval 2025: 'Por que não ter um lookinho para colocar nossa autoestima lá no alto?'

A influencer e ex-BBB Mari Gonzalez caprichou na escolha do look para curtir o último dia de carnaval no Camarote Salvador, na Bahia. A estrela surgiu com um modelito azul com muito brilho e sensualidade. Inclusive, ela decidiu homenagear Ondina, que é um bairro referência na cidade.

A stylist Fabiana Leite, que cuida do visual da comunicadora, contou os detalhes da criação da fantasia. "O look de hoje é o azul Ondina. Quem fez foi a Fabiana Milazzo, a partir de uma peça que veio da passarela e foi adaptado para o carnaval da Mari. A gente quis trazer a riqueza do mar, então investimos em franjas, contas e transparência. É uma produção com movimento, que nos leva a pensar no vai e vem das ondas do mar, com suas borbulhas e espuma representados nos elementos que escolhemos para compor esse figurino", afirmou.

Por sua vez, Gonzalez celebrou a sua paixão pelo universo fashion. "A moda está cada vez mais presente na minha vida e eu adoro brincar com as possibilidades que ela oferece. Durante um período como o Carnaval, as pessoas estão em festa, querem se divertir! E por que não ter um lookinho para colocar nossa autoestima lá no alto?", comentou.

Veja as fotos do look dela na galeria abaixo:

O amor de Mari Gonzalez

Em janeiro de 2025, Mari Gonzalez celebrou o aniversário de seu marido, o cantor Pipo Marques. Ela fez um post nas redes sociais para homenageá-lo e destacou o amor que existe entre eles.

"Feliz aniversário vida! Desejo que você sempre tenha essa alegria de viver, essa energia que contagia e que continue determinado pra tudo que se propõe a fazer. Que Deus continue iluminando seu caminho, muita saúde, felicidade, amor e sucesso! Não é de hoje que te conheço e ver a pessoa que você se tornou, me faz te admirar muito! Que bom que o destino nos juntou novamente, ter você do lado é um presente, você me faz feliz! Te amo", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Gonzalez (@marigonzalez)

Leia também: Pipo Marques abre o jogo sobre planos de casamento com Mari Gonzalez