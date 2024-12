Amado Batista está namorando Miss 51 anos mais jovem: 'Xonada'

A cantora sertaneja Roberta Miranda diz que conheceu Calita, de 22 anos, e afirma que ela está 'muito xonada' pelo cantor Amado Batista, de 73 anos

A cantora sertaneja Roberta Miranda, de 68 anos, confirmou o namoro de Amado Batista, de 73 anos, com a Miss Mato Grosso Universe 2024, Calita Franciele Miranda de Souza, de 22 anos. Nas redes sociais, a dona do hit Majestade, o Sabiá disse que conheceu a jovem, que é 51 anos mais jovem que ele, e garantiu que eles estão superapaixonados.

"Conheci [a Calita]! 'Maravilinda', simpática, mas ele quis segurar [o segredo] e eu não tenho que postar nada! Mas percebi que ela estava muito 'xonada', mesmo! Quase indo buscar as estrelas pra o nosso Amado Batista. Ele nem se fala, pegou o céu todo e ofertou a ela", contou nos comentários de um post sobre o romance.

Repercussão

No último sábado, 7, uma imagem do casal repercutiu nas redes sociais. Nela, eles aparecem de mãos dadas em um restaurante em Goiânia. Conforme divulgado pelo portal Leo Dias, Calita já teria mudado sua rotina para conseguir ficar mais perto de Amado, que frequentemente viaja para fazer seus shows.

Segundo o Mix Agora TV, eles começaram a se relacionar em junho deste ano após o artista fazer um show em Campinápolis, pequena cidade do Mato Grosso na qual a jovem mora. Calita é bióloga de formação, apaixonada por espanhol, ama viagens e estar em família.

Em suas redes sociais, em que há mais de 12 mil seguidores, Calita compartilha sua rotina de autocuidado e reflete sobre o impacto de ser uma Miss: “Ser Miss é carregar beleza, confiança e força em cada passo. E tudo começa com o cuidado certo de dentro pra fora”, declarou em uma publicação recente.

Calita não é a primeira mulher mais jovem com quem Amado se relaciona. O cantor foi casado por cinco anos com Layza Felizardo, de 23 anos. O relacionamento chegou ao fim no final do ano passado cercado de polêmicas. Isso porque a jovem acusou o artista de estar conversando com outras mulheres e procurou a Justiça para comprovar que eles tiveram uma união estável.

