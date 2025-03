Angélica comemora aniversário da mãe: 'Super mulher'

Em suas redes sociais, Angélica mostrou algumas fotos da comemoração do aniversário da sua mãe, que completou 81 anos de vida

Em suas redes sociais, Angélicasempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 17 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 4, a apresentadora celebrou o aniversário de sua mãe Angelina, que completou 81 anos de vida.

A famosa postou algumas fotos em que a matriarca aparece cantando parabéns diante de um bolo rosa com decoração de flores e com o nome da aniversariante.

"Viva! Celebrando a vida de uma super mulher. Mãe, desejamos muita saúde para estarmos sempre juntos e felizes! Viva os 81! Te amamos", escreveu Angélica na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Tristeza na família

A apresentadora Angélica revelou novos detalhes sobre as mortes de seus cachorros Lora, Ziggy e Pupu em 2025. Lora morreu em janeiro. Ziggy e Pupu faleceram nesta semana com poucas horas de diferença entre um e outro. Com a tristeza, a comunicadora explicou o que causou as mortes dos três bichinhos de estimação.

Em entrevista ao Gshow, Angélica contou que a golden retriever Lora morreu no início do ano após ser picada por uma cobra jararaca e não resistir ao veneno do animal peçonhento. Na mesma época, o border collie Ziggy também foi picado, mas a família conseguiu agir rápido e ele tomou um antídoto. Porém, o quadro de saúde piorou algumas semanas depois e ele veio à óbito em decorrência de complicações da trombose. Enquanto isso, a yorkshire Pupu morreu ao cair da escada durante a visita do veterinário que foi atender Ziggy.

"A gente descobriu que a Lora havia sido mordida por uma cobra jararaca poque falamos com o pessoal do Instituto Butantã (centro de pesquisa científica e produção de imunobiológicos localizado no bairro do Butantã, na zona oeste da cidade de São Paulo) e os veterinários viram. Ela tomou antídoto, mas ela tinha lúpus e era muito debilitada. Não resistiu e morreu", disse ela.

Então, a comunicadora explica a complicação no quadro de Ziggy, que também foi picado pela cobra. "A gente já sabia que era cobra e ele logo tomou o antídoto. Ficou bom, se recuperou bem e foi para casa. Ele ficou vinte dias em casa e aí teve uma recaída. Onde ele foi picado, que é na pata, começou a dar uma trombose, que depois os veterinários falaram que é normal acontecer. Dão uns trombos que vão necrosando a pata, e a gente deu outra dose de soro, mas não adiantou. O veneno da jararaca realmente é muito forte e não conseguimos reverter. Ficamos tratando ele um tempo, uns 10 dias, e aí ele teve uma falência pulmonar. Por causa desses trombos, por causa desse veneno. E não resistiu", comentou.

Por fim, a estrela contou sobre a morte repetina de Pupu. "Acho que ele esperou a gente voltar para se despedir, para que a gente cuidasse dele um pouco, antes de partir. E aí, depois, a gente levou ele para casa para tratar. O outro cachorrinho (Pupu) ficou latindo para o médico que estava lá tratando ele. Caiu da escada e faleceu também, que já era muito velhinho. Não aguentou, não resistiu à queda da escada", declarou.

Leia também: Angélica lamenta morte de mais um cachorro de sua família na mesma semana