BBB 25: Gil do Vigor entrega que foi ele quem 'criou' a ideia do ‘Seu Fifi’

O ex-BBB Gil do Vigor comprova que a ideia que deu origem ao RoBBB Seu Fifi foi ele quem deu ainda durante a sua participação no reality show

O ex-BBB e economista Gil do Vigor pegou os fãs de surpresa ao comentar que foi ele quem deu uma ideia inicial para o desenvolvimento do RoBBB Seu Fifi. O robô fofoqueiro estreou nesta semana no BBB 25, da Globo, mas Gil mostrou que uma ideia inicial do projeto surgiu com ele lá em 2021.

Em um post nas redes sociais, o ex-BBB relembrou um vídeo de quando estava entediado no confinamento e começou a dar ideias para a produção de como agitar o jogo. Em uma de suas ideias, ele disse que poderiam exibir vídeos com falas polêmicas dos participantes para criar brigas. E é isso o que o RoBBB Seu Fifi faz. O robôzinho aparece na casa e reproduz frases que foram ditas contra alguns participantes. Depois, no Sincerão, Tadeu exibe os vídeos para revelar quem foi que disse as frases.

No vídeo do BBB 21, Gil do Vigor disse: "Vai, gente, faz alguma coisa aí. Toca o Big Fone. Não, faz assim: pega vídeo das pessoas falando mal da gente, aí mostra só a frase e diz: 'Essa pessoa falou mal de você, Gil! Quem foi?". Aí quando descobrir quem foi que falou isso de mim, o que eu faço? Eu vou lá e dou um baile! E a pessoa também dá um baile em mim, porque ela vai descobrir que eu falei da pessoa. Aí é o entretenimento!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

Gil do Vigor revela quantas casas comprou após ficar milionário

Gil do Vigor ocupou a quarta posição no BBB 21, da Globo, e se tornou milionário após o reality show. Isso porque o economista fez a sua fortuna por meio de contratos publicitários e ao assinar o contrato com a Globo para ser comentarista na programação de entretenimento. Agora, ele revela quantas casas conseguiu comprar após a fama. Confira!

Leia também: Gil do Vigor expõe vontade de ser pai: 'Quero ter uma família'