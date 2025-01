Namorada de Amado Batista ganha surpresa romântica do cantor em aniversário

No camarim, o cantor Amado Batista surpreendeu a namorada, Calita Franciele, em seu aniversário de 23 anos: 'Obrigada meu amor'

O cantor Amado Batista preparou uma surpresa especial para a namorada, Calita Franciele, que completou 23 anos de vida. O artista organizou uma festinha de aniversário em seu camarim e ainda presenteou a companheira com um buquê de flores.

A 'simples celebração' contou com um bolinho branco, docinhos e uma vela representando a nova idade da moça. Por meio das redes sociais, Calita agradeceu o gesto romântico do namorado: "Obrigada pela surpresa, meu amor", declarou ela.

Amado Batista e Calita Franciele também passaram o Réveillon juntos. A Miss Universe Mato Grosso 2024 marcou presença em uma apresentação do cantor em Sorriso, em Mato Grosso, realizada na virada do ano.

Vale lembrar que o casal assumiu publicamente o romance recentemente, nas vésperas de Natal. Após ser questionada pelo público sobre a suposta relação com Amado Batista, a jovem confirmou o namoro e contou que está apaixonada.

"Chega de mistério, gente. Sim, é verdade! Estou apaixonada", declarou Calita Franciele, na ocasião. O artista também entregou o relacionamento durante participação no programa 'The Noite', do SBT: "A internet fala demais! Mas estou namorando sério, é verdade. Eu nunca fui namorador, mas precisamos namorar para ser feliz, não é? E namorar quem você quiser ou se ela quiser, também", disse.

Amado Batista e a namorada, Calita Fraciele - Reprodução/Instagram

Quem é a namorada de Amado Batista?

Miss Mato Grosso Universe 2024, Calita Franciele Miranda de Souza tem 23 anos, é bióloga de formação, apaixonada por espanhol, ama viagens e estar em família. Em suas redes sociais, que soma quase 46 mil seguidores, a moça compartilha sua rotina de autocuidado e reflete sobre o impacto de ser uma Miss.

Segundo o 'Mix Agora TV', Calita e Amado Batista começaram a se relacionar em junho de 2024, após o artista fazer um show em Campinápolis, pequena cidade do Mato Grosso na qual a jovem mora.

Leia também: Luciano Huck revela que Amado Batista costuma enviar flores para Angélica: 'Tenho ciúme!'