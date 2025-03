Atualidades / Bastidores

Thais Fersoza mostra bastidores do Carnaval com os filhos. Veja!

Em suas redes sociais, Thais Fersoza mostrou os bastidores do Carnaval com os filhos Melinda e Teodoro, frutos do seu relacionamento com Michel Teló

Thais Fersoza e Michel Teló com os filhos - Foto: Reprodução/Instagram