Tony Salles pede desculpas para Daniela Mercury após climão: 'Me perdoe'

Durante o bloco de carnaval As Muquiranas, Tony Salles coloca ponto final no atrito com Daniela Mercury ao pedir desculpas pelo climão

O cantor Tony Salles se pronunciou publicamente sobre o climão com Daniela Mercury no carnaval de Salvador. Os dois artistas tiveram um atrito durante a madrugada de terça-feira, 4, por causa da aproximação dos trios elétricos durante o circuito, o que atrapalhou o som do trio de Daniela e ela alfinetou Tony.

Na noite desta terça-feira, Tony voltou a desfilar com seu trio em Salvador e pediu desculpas pelo ocorrido no circuito anterior e garantiu que não foi sua intenção atrapalhar o show da colega de profissão. "Daniela Mercury, meu amor, eu tenho um carinho muito grande por você, que eu já expressei isso diversas vezes na minha rede social, mas eu vou falar aqui hoje ao vivo. Me perdoe pelo que aconteceu ontem porque não foi intencionalmente. Estávamos atrasados e toda a correria do carnaval, tínhamos outro show para fazer”, disse ele.

Então, ele disse que respeita Mercury. "Dani, eu te amo, nunca na minha vida que eu ia criar algum problema com você, uma referência na música baiana, uma referência no axé, em pleno ano de comemoração dos 40 anos do axé. Tanto que, em momento algum, eu cito o nome de Daniela lá no percurso, se vocês verem no vídeo. Porque existe uma coisa que eu aprendi com minha mãe que se chama respeito. Eu respeito, principalmente quando se tem uma coisa chamada hierarquia. E é para você respeitar quem está lá na frente, quem chegou primeiro. Por isso eu pedi a vocês que segurassem porque ela merece aplausos, nada mais do que isso”, comentou.

Equipe de Daniela Mercury explicou a situação

A equipe de Daniela Mercury informou que o trio de Tony Salles atrasou para sair e outros trios precisaram antecipar a saída para seguir o fluxo do circuito. "Sou da época do encontro de trios, da festa da música no carnaval de Salvador, da magia da percussão e da nossa cultura. Mas a cena que vi no desfile dessa segunda no circuito Barra Ondina foi de desrespeito, principalmente com o público, mas também com a minha artista. O cantor Tony Salles chegou atrasadíssimo no Farol da Barra e nos pediram para passar na frente já que estávamos prontos. Aliás é assim que tem que ser para o carnaval não parar e não atrasar o desfile. Registre-se que seguimos o fluxo do desfile respeitando a distância do trio da nossa frente. O trio do cantor Tony Salles veio colado no nosso trio a partir do Cristo da Barra até Ondina, atrapalhando o desfile ao ponto de fazer Daniela parar de cantar em alguns momentos. Ao ponto da Band noticiar isso (que vergonha). E ele justifica dizendo que estava atrasado pro show no camarote. Chegasse no horário então. Quem tem compromisso, não atrasa. Coisa feia. E sabe o que é pior? Encerramos o desfile e ele, que estava atrasado, ainda ficou mais meia hora cantando. Respeite a rainha, Tony Salles", disse a empresária da cantora.

