Neymar posa com Bruna Biancardi durante Carnaval no Rio de Janeiro

Durante Carnaval no Rio de Janeiro, Neymar curtiu muito ao lado da noiva Bruna Biancardi e mostrou algumas fotos nas redes sociais

Em suas redes sociais, Neymarsempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 229 milhões de seguidores.

O jogador curtiu muito o Carnaval no Rio de Janeiro e fez questão de marcar presença na Marquês de Sapucaí ao lado da noiva Bruna Biancardi e de alguns amigos.

O atleta postou algumas fotos da folia e posou coladinho com a amada, que arrasou com um vestido brilhante. "Carnaval no Rio de Janeiro", escreveu ele na legenda da publicação.

Neymar e Bruna são pais de Mavie, de um ano, e estão à espera de Mel. O jogador já tem Davi Lucca, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, e Helena, de seis meses, com Amanda Kimberlly.

Desconforto após jogo

No último domingo, 2, o craque Neymar Jr. usou seus stories para relatar um certo desconforto durante a partida entre Santos e Bragantino. O jogo terminou com a vitória do Santos por 2 a 0, incluindo um gol de falta marcado por Neymar.

Faltando poucos minutos para o fim da partida, o camisa 10 sentiu um desconforto e foi substituído pelo treinador Pedro Caixinha. Pouco depois, Neymar usou as redes sociais para tranquilizar os fãs.

“Estou bem, senti desconforto e achei melhor me poupar! Fazia tempo que não jogava um jogo com essa intensidade… Estou feliz demais por estar voltando para minha melhor forma física! Obrigado a todos pela mensagem!!!!”, escreveu.

Além disso, o craque compartilhou outro story animado para o carnaval: “Ei Carnaval. O pai voltou”, disse Neymar.

O jogador de futebol Neymar Jr surpreendeu ao dar sua opinião sobre o motivo para ser perseguido pelos outros atletas em campo durante os jogos. Novo atleta do Santos, ele disse que os árbitros não tem nenhuma interferência no que acontece.

