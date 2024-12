A Miss Mato Grosso Calita Franciele, de 22 anos, confirma o relacionamento com o cantor Amado Batista, de 73, e reforça que está apaixonada por ele

A Miss Universe Mato Grosso 2024, Calita Franciele Miranda, de 22 anos, confirmou o relacionamento com o cantor Amado Batista, de 73 anos, por meio de suas redes sociais. Nesta segunda-feira, 23, a modelo comentou sobre o assunto ao ser massivamente questionada pelos seguidores sobre a relação. Semanas atrás, Roberta Miranda confirmou o relacionamento do casal.

Na ocasião, a influenciadora abriu a ferramenta 'caixinha de perguntas' por meio do stories para interagir com os fãs e, logo, foi questionada se estava namorando ou não o cantor 51 anos mais velho. Calita não hesitou em responder, e afirmou: "Chega de mistério, gente. Sim, é verdade! Estou apaixonada", disse.

Recentemente, Amado também confirmou o namoro no programa “The Noite com Danilo Gentili”: “A internet fala demais! Mas estou namorando sério, é verdade. Eu nunca fui namorador, mas precisamos namorar para ser feliz, não é? E namorar quem você quiser ou se ela quiser, também”, garantiu.

Segundo o Mix Agora TV, eles começaram a se relacionar em junho deste ano após o artista fazer um show em Campinápolis, pequena cidade do Mato Grosso na qual a jovem mora. Calita é bióloga de formação, apaixonada por espanhol, ama viagens e estar em família.

Em suas redes sociais, em que há mais de 12 mil seguidores, Calita compartilha sua rotina de autocuidado e reflete sobre o impacto de ser uma Miss: “Ser Miss é carregar beleza, confiança e força em cada passo. E tudo começa com o cuidado certo de dentro pra fora”, declarou em uma publicação recente. Confira!

Relacionamentos de Amado Batista

Calita não é a primeira mulher mais jovem com quem Amado se relaciona. O cantor foi casado por cinco anos com Layza Felizardo, de 23 anos. O relacionamento acabou no final do ano passado cercado de polêmicas. Isso porque a jovem acusou o artista de estar conversando com outras mulheres e procurou a Justiça para comprovar que eles tiveram uma união estável.

