Morre esposa do cantor Flavinho; saiba mais sobre quem era Ana Paula Barbosa

A esposa do cantor Flavinho, da banda Pagod’art, faleceu aos 43 anos após uma batalha contra o câncer; saiba mais sobre quem era Ana Paula Barbosa

Ana Paula Barbosa, esposa do cantor Flavinho, da banda Pagod’art, faleceu aos 43 anos de idade nesta quarta-feira, 25 de dezembro, dia de Natal. A morte dela foi confirmada pela equipe da banda baiana em um comunicado oficial. Saiba mais sobre quem era a companheiro do ídolo; confira tudo.

Ana Paula faleceu após lutar contra o câncer. Ela foi diagnosticada com a doença há quase dois anos e estava em tratamento, mas foi internada no dia 21 de dezembro em Salvador, Bahia, e não resistiu ao ter complicações em sua saúde.

Ela estava casada com o cantor há 25 anos e tive três filhos frutos dessa relação. Nas redes sociais, a esposa do artista acumula mais de 12, 2 milhões de seguidores e sempre compartilhava registros apaixonados ao lado do seu escolhido.

Por conta de sua batalha contra o câncer, Ana Paula Barbosa também divulgava sua jornada enfrentando a doença. Uma mulher de fé, a esposa do cantor sempreve reforçava se apegar na crença para enfrentar todo esse processo.

COMUNICADO OFICIAL

Nas redes sociais, no perfil oficial do cantor, a equipe do cantor esclareceu sobre a morte de Ana Paula Barbosa da SIlva. Eles mencionaram confirmaram o falecimento da esposa de Flavinho e esclareceram que a família optou por uma cerimônia íntima para se despedir.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Paulinha - Ana Paula Barbosa da Silva - esposa do cantor Flavinho Pagod’art, aos 43 anos. Paulinha nasceu em 27 de julho de 1981, casada durante 25 anos e deixa três filhos, de 24, 22 e 19 anos. Ela enfrentava um câncer e foi internada no último sábado (21) no Hospital Aristides Maltez após complicações no quadro de saúde. Faleceu nesta data, 25 de dezembro de 2024, deixando um legado de amor e dedicação à família e aos amigos. Neste momento de dor, a família agradece pelas orações e o carinho recebido, e opta por se despedir com privacidade, em uma cerimônia íntima", informaram.

