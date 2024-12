Monique Curi dá dicas de looks brancos para o Réveillon e faz balanço de 2024: 'Inspirei'

A pedido da CARAS Brasil, a atriz Monique Curi dá dicas de looks brancos para o Réveillon, faz balanço de 2024 e conta o que espera para 2025

Pensar no look perfeito para arrasar no Réveillon – logo mais – nem sempre é tarefa fácil. E a escolha, em geral, é algo que gera uma expectativa muito grande, principalmente para o público feminino, pois a maioria das mulheres busca alinhar essa escolha com a energia do novo ano. A roupa da virada carrega muitas superstições e significados. É mais do que uma questão de estilo, é também uma forma de começar o ano com o pé direito! A pedido da CARAS Brasil, a atriz e apresentadora Monique Curi (55) dá algumas dicas bacanas sobre o que usar nesta noite tão especial e ainda faz balanço de 2024 e conta o que espera para 2025.

“Como o meu Réveillon vai ser entre poucos e bons amigos, vou usar alguma coisa simples, leve e gostosa. Sempre gosto de usar branco. Eu acho que o branco traz leveza e significa paz, que é o que eu mais quero para o meu ano de 2025; paz”, diz Monique, que a seguir dá algumas dicas especiais de looks brancos para o Réveillon; confira!

LOOK NÚMERO 1

Monique Curi veste um look bem despojado de viscose fininha. Ele é composto por uma calça e um bata comprida, com fenda na frente.

A atriz e apresentadora Monique Curi - Foto: Arquivo Pessoal

LOOK NÚMERO 2

Nesta opção, a atriz e apresentadora veste um look um pouco mais chique, com vestido de alcinha de seda, longo.

A atriz e apresentadora Monique Curi - Foto: Arquivo Pessoal

LOOK NÚMERO 3

Nesta escolha, a artista usa um look bem despojado, com calça de linho flaire e uma camisa do mesmo tecido pra dentro, com um faixão na cintura; superchique!

A atriz e apresentadora Monique Curi - Foto: Arquivo Pessoal

LOOK NÚMERO 4

Para finalizar, Monique Curi veste um conjunto de calça e colete de linho, com uma camisa de manga longa de viscose por baixo.

A atriz e apresentadora Monique Curi - Foto: Arquivo Pessoal

BALANÇO DE 2024 E DESEJOS PARA 2025

A atriz e apresentadora Monique Curi analisa 2024 como um ano de boas colheitas. “Eu realmente colhi o que eu tenho plantado desde a minha reinvenção, aos 50 anos. Fiz muitas palestras, muitos trabalhos, lancei meu livro e voltei com o meu podcast A Virada de Chave, ou seja, inspirei cada vez mais mulheres”, conta.

Para 2025, a artista reforça que deseja levar sua voz para mais mulheres e para mais pessoas. “Essa voz de uma mulher que se reinventou aos 50 anos, no momento que se achava velha, que achava que não dava mais tempo e que já sentiu os sintomas da menopausa. Essa mulher que rompeu com tudo isso, com esse pensamento de boicote, sabe? E correu atrás dos seus sonhos. Preciso falar cada vez mais para as mulheres que elas podem o que elas quiserem, independentemente da idade”, destaca.

“Então, nos meus planos estão mais palestras – já tenho várias agendadas –, mais trabalhos e que eu possa inspirar cada vez mais mulheres, principalmente com os entrevistados do meu podcast. Em 2025, também vou estrear dois filmes no cinema: o Socorro, tô falido, uma comédia escrita e dirigida por Fred Mayrink; e Meus Quatro Maridos, da Naura Schneider. Então, perto do que foi 2024, que é um ano que eu termino absolutamente grata, grata, grata e agradecida, acho que 2025 vem muito mais coisa boa por aí”, finaliza a atriz.

Leia também: Monique Curi revela preocupação em cuidar da saúde: 'Histórico de demência na família'

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MONIQUE CURI NO INSTAGRAM: