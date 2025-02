Modelo Denise Richards diz que a filha possui anormalidade rara

Ex-mulher de Charlie Sheen, Denise Richards contou que a filha foi diagnosticada com anormalidade cromossômica e desabafa sobre como é a vida com a adolescente

A modelo Denise Richards surpreendeu ao abrir o jogo sobre uma condição rara que aconteceu com sua filha, Eloise, de 13 anos. Ela adotou a menina quando era um bebê e só descobriu a anormalidade cromossômica alguns anos depois. Hoje em dia, a top model contou como é a conviver com a filha.

Em entrevista na revista People, Denise Richards contou que a filha foi diagnosticada com a anormalidade do cromossomo 8 em 2016 , que é um distúrbio que causou atrasos motores no desenvolvimento da menina, como a habilidade de sentar, andar e se comunicar. “Ela é considerada não-verbal. Ela é muito observadora. Ela entende tudo. E foi uma situação desafiadora com ela tentando descobrir o que estava acontecendo com ela. Foi difícil”, afirmou. Esta síndrome aconteceu quando algumas células do corpo possuem três cópias do cromossomo 8, o que pode trazer algum atraso mental e anomalias em articulações e órgãos.

Apesar das necessidades especiais, a modelo contou que a filha tem uma vida alegria e é tranquila. “Ela está sempre feliz. Todo mundo adora estar perto dela”, disse ela, e completou: “Ela simplesmente ama tudo, e ela simplesmente abraça e é feliz”.

Inclusive, a top model acredita que a filha foi um presente de Deus em sua vida e a define como um anjo.

Vale lembrar que Denise Richards é ex-mulher do ator Charlie Sheen, com quem teve duas filhas, Sami Sheen, de 20 anos, e Lola Sheen, de 19 anos. Hoje em dia, ela é casada com Aaron Phypers.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Denise Richards (@deniserichards)

