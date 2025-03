Eriberto Leão faz rara aparição com a esposa e os filhos; veja

Após fim das gravações de 'Mania de Você', novela das nove, Eriberto Leão faz rara aparição com a família; confira as fotos do flagra

O ator Eriberto Leão foi flagrado nesta manhã de terça-feira, 25, ao lado da esposa, Andrea Leão, e dos filhos, João, de 13 anos, e Gael, de sete. Aproveitando o tempo livre após o fim das gravações da novela das nove, Mania de Você, o famoso fez a rara aparição.

A família foi fotografada saindo da praia do Leblon, no Rio de Janeiro, com vários itens. A mulher do artista surgiu de look rosa e segurando uma bola. Enquanto Eriberto apareceu sem camisa e com tênis nas mãos.

Nos últimos meses, o ator se declarou para a amada e fez uma homenagem de aniversário para ela. Os dois estão juntos desde 2009.

Tempos atrás, o global foi clicado na praia com um dos filhos. Na ocasião, ele foi visto jogando bola com o herdeiro.

Confira as fotos Eriberto Leão com a família:

Fotos: Dan Delmiro/ Agnews

Eriberto Leão chama atenção ao postar foto com o filho

O ator Eriberto Leão chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao publicar uma foto ao lado de seu filho mais velho, João, de 13 anos. O menino é fruto de seu casamento com Andrea Leão.

Na imagem compartilhada no feed do Instagram, o artista e o herdeiro aparecem em uma academia, sorridentes e com os braçados cruzados. "Disciplina é liberdade! Pai e filho", escreveu ele na legenda da publicação.

Os seguidores encheram o post de elogios. "Tal pai, tal filho! Lindos!", disse uma seguidora. "Que lindos! Parabéns! O exemplo arrasta!", afirmou outra. "Dois lindos", falou uma fã. Veja a foto aqui!