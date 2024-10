Michel Teló e Thais Fersoza ganham surpresa fofa dos filhos: 'Prepararam'

A atriz Thais Fersoza e o cantor Michel Teló estão celebrando uma década de casamento e receberam um presente fofo dos filhos

A atriz Thais Fersoza e o cantor Michel Teló estão celebrando uma década de casamento nesta segunda-feira, 14, e foram surpreendidos com um presente dos filhos, Melinda, de 8 anos, e Teodoro, 7. Em uma publicação no feed do Instagram, a influenciadora mostrou detalhes do momento.

O casal foi presenteado com uma peça bordada pelos próprios filhos que celebrava os 10 anos de união. "10 anos, TM", estava escrito, acompanhado de diversos corações em rosa, roxo, azul e verde. Thais e Michel também foram surpreendidos com um café da manhã especial. Em um prato de frutas, as crianças escreveram: "Papai e mamãe, amamos vocês. Feliz 10 anos".

Na legenda da publicação, Thais se derreteu com o carinho dos filhos. "O dia começou com muitas emoções! Os pequenos prepararam uma surpresa pra gente que deixou o coração quase pulando fora do peito, que eles mesmos criaram e bordaram. Esses dois são nossos maiores presentes da vida e nosso dia não poderia ter começado melhor", declarou ela.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Neste domingo, 13, os pombinhos curtiram um passeio em família e foram flagrados juntos enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro. A família esbanjou simpatia quando percebeu a presença dos paparazzi e acenou para as fotos. Além disso, Thais e Michel também foram vistos em clima de romance, quando trocaram beijos na escada rolante.

Recentemente, Thais refletiu ainda sobre os dez anos de casamento com Michel. “A gente sempre se admirou muito e sempre torceu muito um pelo outro. Às vezes você pode ter personalidades diferentes, vir de famílias diferentes, mas se você tem a mesma essência, o mesmo olhar e olha na mesma direção [que o parceiro], isso faz toda a diferença”, disse. Leia mais!