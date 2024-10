Thais Fersoza e Michel Teló curtem passeio com os filhos no Rio de Janeiro

Antes de completarem 10 anos de casamento, Thais Fersoza e Michel Teló são flagrados em passeio com os filhos no Rio de Janeiro

A atriz Thais Fersoza e o cantor Michel Teló aproveitaram a tarde deste domingo, 13, para um passeio com os filhos, Melinda e Teodoro. Os quatro foram flagrados juntos enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

A família esbanjou simpatia quando percebeu a presença dos paparazzi e acenou para as fotos. Além disso, Thais e Michel também foram vistos em clima de romance, quando trocaram beijos na escada rolante.

Vale lembrar que eles completam 10 anos de casamento na segunda-feira, 14 de outubro. Thais falou sobre a celebração nas redes sociais ao compartilhar fotos da família na missa de uma igreja católica. “10 anos de casamento são Bodas de Estanho, que completaremos amanhã, mas já recebemos muitas bençãos na nossa igreja hoje. A tradicional missa do domingo foi mais que especial! Nós e os frutos do nosso amor", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

A união de Thais Fersoza e Michel Teló

A apresentadora Thais Fersoza usou seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 26, para compartilhar um momento especial. Em uma publicação no feed do Instagram, ela resgatou fotos do dia em que oficializou sua união com o cantor Michel Teló. Os dois se casaram em 2014.

"Acordei lembrando desse dia, que já vai fazer 10 anos! Um sonho, que está prestes a se realizar novamente… com você, pra sempre, muito mais do que 100 anos", disse Thais na legenda da publicação. Juntos, Thais e Michel são pais de dois filhos, Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete.

Nos comentários, os internautas elogiaram o casal. "Muito lindo o amor de vocês, a família que vocês construíram", disse uma. "Muito legal ver o início de um sonho e saber da família linda e da relação sólida que vocês formaram! Tão raro hoje em dia. Admiro muito", comentou outra. "Maravilhosos demais! Deus abençoe imensamente a vida de vocês", escreveu uma terceira.