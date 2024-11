Médico explica sobre processo de desmame da filha de Bruna Biancardi: ‘É importante’

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico pediatra Miguel Liberato fala sobre cuidados durante o desmame e analisa caso de Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi (30) iniciou o desmame da filha, Mavie, de 1 ano, e, desde então, tem compartilhado com os seguidores todo o processo. Nos últimos dias, a namorada do jogador de futebol Neymar Jr (32) usou as redes sociais para atualizar como está sendo essa adaptação. Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato reforça a importância dos cuidados com a saúde da criança e da mãe durante essa fase.

Segundo o especialista, o desmame é o processo substituir o aleitamento materno por outras fontes alimentares. E essa transição pode ser feita de algumas formas diferentes: abrupta, gradual, parcial e natural, que se distinguem de acordo com o modo que a substituição ocorre.

Para além dos cuidados com a criança, o Dr. Miguel Liberato explica que alguns tipos de desmame não são recomendados, pois podem prejudicar também a mãe do neném: 'Pode ocorrer o ingurgitamento mamário, mastite e até mesmo depressão".

"Como todo caso tem que ser individualizado, respeitando o desejo da mãe e até algumas limitações, se for optado por um desmame precoce, é fundamental um apoio profissional para adequar e proteger a criança a mãe de contratempos", declara.

O Dr. Miguel Liberato faz alerta para os cuidados com o neném durante o processo de desmame: "O desmame abrupto e precoce não é recomendável, pois pode causar problemas tanto para mãe quanto para criança".

COMO REALIZAR UM DESMAME SAÚDAVEL?

O pediatra explica que a família tem que ficar atenta se a criança está recebendo alimentação adequada para a idade, de modo que seja ofertado nutrientes e calorias para garantir o ganho de peso e um desenvolvimento adequado.

"É importante que, mesmo após o desmame, ainda exista alguma forma de troca de afetos entre mãe e filho que possam substituir aquele momento das mamas. Além disso dar suporte psicológico à mãe, que parou de amamentar, independente do motivo, e não julgá-la", finaliza o pediatra.

