Médica morre aos 26 anos após passar mal em academia

A médica Luciana Xavier Oliveira, de 26 anos, morreu na última terça-feira, 13, após passar mal em uma academia de Belo-Horizonte

A médica Luciana Xavier Oliveira, de 26 anos, morreu na última terça-feira, 13, após sofrer um mal súbito e cair da esteira em uma academia no bairro Sagrada Família, na região Leste de Belo Horizonte (MG). Outros frequentadores da academia tentaram ajudá-la, iniciaram a massagem cardíaca e acionaram um grupo de Policiais Militares nas imediações.

De acordo com informações do portal O Globo, os agentes chegaram à unidade e encontraram a jovem desmaiada no chão, pálida, com pupilas dilatadas e sangramento na boca devido a um ferimento causado pela queda do aparelho.

Conforme o Boletim de Ocorrência, eles tentaram colocá-la em uma posição que facilitasse a respiração e se revezaram na técnica de reanimação com a pessoa que havia começado o procedimento. Apesar dos esforços, ela não retomou a consciência.

Segundo o portal G1, o corpo passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) e depois foi liberado para a família. O enterro aconteceu em Santo Antônio do Monte , na noite de quarta-feira, 14. O sepultamento ocorreu no Cemitério São João às 22h.

A academia Forma Física, onde o incidente ocorreu, expressou suas condolências em uma nota publicada no Instagram. "É com profundo pesar que informamos o falecimento da nossa aluna Luciana Xavier. Aos parentes e amigos apresentamos nossos sentimentos".

Luciana fazia especialização em oftamologia na Santa Casa de Belo Horizonte, que também lamentou o ocorrido. "O Conselho Brasileiro de Oftalmologia lamenta a perda da Dra. Luciana Xavier Oliveira, aluna do 2º ano de especialização em Oftalmologia da Santa Casa de Belo Horizonte. Nossos sinceros sentimentos à toda a família e amigos pela perda precoce. A gentileza, amabilidade e dedicação da Dra. Luciana permanecerão vivos na memória de todos", diz a publicação.

Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Academia Forma Fisica (@formafisicabh)