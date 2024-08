Jornalista recém-contratada morre aos 22 anos após grave acidente de trem

A jornalista Grace Bentkowski foi atingida por um trem enquanto voltava para casa; pai da jovem lamenta falta de segurança

A jornalista Grace Bentkowski faleceu aos 22 anos após sofrer um grave acidente em Chicago, nos Estados Unidos. A jovem, recém-contratada por uma emissora, foi atropelada por um trem enquanto cruzava os trilhos com outros passageiros.

O acidente ocorreu em 25 de julho, mas somente agora ganhou notoriedade em veículos do país. Grace voltava para casa quando passou pela estação Hegewisch South Shore quando foi atingida por um trem que saiu da plataforma sem qualquer aviso prévio.

O caminho realizado pela jornalista já era esperado, uma vez que os passageiros precisam caminhar sobre os trilhos para conseguir chegar ao estacionamento da estação. O trem, no entanto, não apitou enquanto Grace andava em direção ao local.

Em entrevista à emissora WGN 9, Phil Bentkowski, pai da jovem, revelou que teve acesso às imagens do acidente e garantiu que a filha não estava distraída com celular ou fones de ouvido para não ter 'percebido' a chegada do trem. "É o pior pesadelo de todos os tempos", lamentou ele.

Família de Grace Bentkowski lamenta falta de segurança

"[Não teve] nenhum barulho, nada. No vídeo, tudo o que você ouve é um baque. Então o maquinista buzina", disse Phil, explicando que jamais imaginou a gravidade da situação quando soube da tragédia.

"Meu pensamento inicial foi: ‘Isso não é possível’. Eu presumi que se você fosse atingido por um trem saindo da estação, obviamente não seria tão rápido e, no pior dos casos, talvez uma perna quebrada", declarou. Grace Bentkowski foi arremessada a mais de 15 metros de distância com o impacto.

A família luta para que o caso de Grace não seja somente uma estatística e garante que está focada em melhorar as condições de segurança da estação, como a inclusão de placas alertando perigo. "É uma questão de segurança, estamos em 2024. Não entendo por que não há placas de segurança ‘pare, olhe, ouça’, não faz sentido", afirmou o pai da jornalista.

