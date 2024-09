MC Daniel surpreende Lorena Maria com presente especial personalizado

Que chique! Namorada de MC Daniel, Lorena Maria mostrou detalhes do presente especial envolvendo o primeiro filho do casal; veja fotos

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria foi surpreendida na manhã desta sexta-feira-, 13, com um presente bastante especial do namorado, MC Daniel. Em suas redes sociais, ela compartilhou com os seguidores detalhes do item em referência ao primeiro filho do casal, que é um menino.

Através dos stories do Instagram, Lorena revelou que MC Daniel a presenteou com uma aliança de ouro personalizada com os batimentos cardíacos do herdeiro. Na imagem publicada pela famosa, também é possível perceber o desenho de um bebê.

"Presente dele", derreteu-se a companheira do cantor. Juntos há alguns meses, MC Daniel e Lorena Maria anunciaram publicamente a gravidez em agosto deste ano. Dias depois, o sexo do bebê foi revelado em primeira mão pela apresentadora Ana Maria Braga no 'Mais Você'.

++ MC Daniel chora ao desabafar sobre saúde mental após a fama

Recentemente, a influenciadora contou aos seguidores que não pretende revelar publicamente a escolha do nome do herdeiro antes do nascimento, mas adiantou que tem preferências. Além disso, ela também explicou que Daniel ainda está pensativo sobre o assunto.

Confira o presente de MC Daniel para Lorena Maria:

MC Daniel presenteia Lorena Maria com aliança de ouro - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

Lorena Maria toma decisão após onda de ataques

No último sábado, 7, Lorena Maria usou as redes sociais para compartilhar uma decisão envolvendo a onda de ataques direcionados à ela. Namorada de MC Daniel, a famosa tem recebido comentários maldosos desde que anunciou publicamente a primeira gravidez com o cantor.

Em seus stories no Instagram, Lorena mostrou que já tomou as medidas legais contra internautas que a atacaram. A companheira de Daniel publicou a imagem de uma conversa, possivelmente com seu advogado, onde explica que um boletim de ocorrência também foi realizado.

"Todos possíveis estão sendo processados", escreveu a influenciadora na legenda da postagem. Na sequência, Lorena Maria mostrou uma captura de tela onde um internauta ataca não somente a ela, mas também o funkeiro; confira mais detalhes!