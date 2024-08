Mc Daniel faz pedido inusitado para seguidores da nova namorada

Em um novo romance com Lorena Maria, MC Daniel fez um pedido inusitado aos seguidores dela e os fez especular o desejo do cantor de ser pai

MC Daniel deu início a um novo romance com a empresária e atriz Lorena Maria. Nas redes sociais, o artista não tem economizado nos elogios à namorada, mostrando que está apaixonado por ela.

Porém, funkeiro voltou a comentar em uma das fotos da artista, dessa vez, fazendo um pedido inusitado aos fãs dela, o que fez com que eles especulassem o desejo por parte de Daniel de se tornar pai.

"Uma princesa", comentou o artista no primeiro comentário. "Mandem ela parar de tomar anticoncepcional", disparou ele. Em seguida, fãs de Daniel passaram a questionar os planos do artista de ter uma família e se divertiram com a ideia.

"Mulher, para logo! Faz um 'Fafazinho'", escreveu uma seguidora, usando o diminutivo do apelido de Daniel."Imaginem o bebê bonito que vai nasceria", especulou a outra. "Certeza que vocês seriam paizões! Quem sabe em 2025 a Lore te dá um baby", opinou um usuário do Instagram.

Lorena também reagiu ao comentário do namorado e levou as especulações dos seguidores com bom humor, trazendo-os de volta à realidade: "Que viagem é essa de vocês, hein?", escreveu ela, acrescentando ao texto alguns emojis do gargalhadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Maria (@badgallore)

MC Daniel encanta seguidores com registro romântico

Meses depois de revelar que estava conhecendo Lorena melhor, em entrevista a Leo Dias, MC Daniel tem mostrado que o nível da relação se elevou. Recentemente, o casal surgiu nos stories do cantor em clima de romance. No registro, Lore dava alguns beijinhos no namorado.

Na entrevista, feita em março deste ano, o artista já havia rasgado elogios à parceira. Na época, o artista disse que estava '"se permitindo": "É uma menina fantástica, preta, que saiu da favela, que é empresária, que é modelo, atriz... Eu a admiro demais, ela é muito forte. Meu sonho é namorar (...) Ela é 'posturada'", disse ele.