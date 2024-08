MC Daniel surge em clima de romance com influenciadora e se declara

Tá namorando! Após rumores de affair com influenciadora, MC Daniel assumiu o romance publicamente durante viagem do casal

MC Daniel está namorando! Após boatos de que estaria vivendo um affair com a modelo e influenciadora digital Lorena Maria, o ex-participante da 'Dança dos Famosos' assumiu o romance publicamente durante uma viagem do casal ao lado de amigos em Fernando de Noronha.

Na noite de quarta-feira, 7, através dos stories do Instagram, o cantor publicou uma foto bastante romântica com a amada, que aparece beijando seu pescoço. Como trilha sonora do momento especial, o famoso escolheu a música 'Sweet Dreams', de Beyoncé.

Em outro momento, cercados de amigos, é possível perceber MC Daniel e Lorena Maria em clima de intimidade trocando beijos no rosto. Visivelmente apaixonado, o famoso fez questão de deixar comentários carinhosos nas fotos da namorada. "Uma princesa!", declarou-se ele.

Vale lembrar que em maio deste ano o artista revelou que estava conhecendo melhor a influenciadora. Na época, em entrevista ao jornalista Leo Dias, o funkeiro não poupou elogios à companheira ao confirmar o affair.

"Estou conhecendo alguém melhor, estou me permitindo. Sim, é verdade. É uma menina fantástica, preta, que saiu da favela, que é empresária, que é modelo, atriz... Eu a admiro demais, ela é muito forte. Meu sonho é namorar (...) Ela é 'posturada'", declarou ele.

Recentemente, MC Daniel presenteou a namorada com um item de grife avaliado em R$ 6 mil. Nas redes sociais, Lorena fez um post mostrando que ganhou uma sandália belíssima da marca Dolce & Gabbana.

MC Daniel e Lorena Maria - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Maria (@badgallore)

MC Daniel nega polêmica ao assinar contrato com a Globo

Ex-participante da última temporada da 'Dança dos Famosos', MC Daniel usou as redes sociais para deixar um recado ao público que o acompanha. Em seus stories no Instagram, o cantor rebateu as críticas que passou a receber após celebrar seu contrato com a TV Globo.

Na ocasião, ele publicou um vídeo mostrando o crachá da emissora e comemorou o fato de ser o primeiro funkeiro contratado da casa, abrindo portas para os demais colegas da profissão. MC Daniel, no entanto, recebeu diversos comentários negativos de internautas afirmando que o cantor não foi pioneiro do gênero a entrar na Globo - Xamã e MC Cabelinho, por exemplo, já atuam nas telinhas.

Em meio às críticas, o famoso fez um breve desabafo, deixando claro que está fugindo de polêmicas desnecessárias; confira mais detalhes!