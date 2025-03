MC Daniel e Lorena Maria anunciam o tema do mêsversário do filho, Rás

O funkeiro MC Daniel e a influencer Lorena Maria contam detalhes da comemoração de um mês de vida do filho, Rás, que nasceu no dia 18 de fevereiro

O funkeiro MC Daniel e a sua noiva, a empresária Lorena Maria, decidiram revelar nesta segunda-feira, 17, o tema que escolheram para celebrar o primeiro mês de vida do filho, Rás, que nasceu no dia 18 de fevereiro. Por meio dos stories do Instagram, o casal contou que vão comemorar a data com o tema Harry Potter, série de fantasia que narra a história de um jovem bruxo.

Em um vídeo, os dois mostraram alguns itens de decoração, como uma réplica do Mapa do Maroto e réplicas de varinhas.

"Eu sou o Voldemort, você é o Harry. Esse mapa é mágico, eu vou ver para onde você tá indo. Tá vendo, a sua é sem graça, mas a sua é poderosa", declarou Lorena.

Daniel questionou se Rás também vai usar o acessório. "Nosso filho não vai ter varinha?", a mãe, então, confirmou. "Vai sim, pequenininha", esclareceu.

MC Daniel encanta ao cantar para acalmar choro do filho

Recentemente, MC Daniel encantou os seus seguidores ao compartilhar um momento especial ao lado do filho, Rás. Na ocaisão, o pequeno, que estava chorando, se acalmou ao ouvir o papai cantando a música Versos Simples, do cantor Armandinho.

"Quando meu papai canta pra mim eu me acalmo", disse MC Daniel na publicação, em que surgiu arrumando o herdeiro. Confira!

