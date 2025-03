Mariana Goldfarb vive situação desconfortável ao passar mal de madrugada: 'Fiquei com medo'

A influenciadora Mariana Goldfarb abriu o coração em um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta quarta-feira, 19. Veja o que ela disse

A influenciadora Mariana Goldfarb abriu o coração em um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta quarta-feira, 19. Na publicação, ela contou que se sentiu mal de madrugada, mas ficou com medo de pedir um remédio naquele horário.

"Amo ser mulher, mas ser mulher é também viver com medo. Ontem por volta de umas 4 e meia da manhã eu me senti mal e queria pedir um remédio na farmácia. Mas fiquei com medo tanto de dirigir até a farmácia mais próxima nesse horário, quanto pedir um Uber pra me levar na farmácia ou pedir para entregar lá em casa, porque não queria abrir a porta do prédio para o entregador" , iniciou ela.

"Então fiquei passando mal em casa porque eu não me sentia confortável, fiquei com medo de todas as alternativas. Fiquei pensando, se eu fosse homem será se eu teria medo? [...] Acho que não. E eu me considero uma mulher corajosa. E eu fiquei pensando nisso. Eu melhorei, mas fiquei passando mal porque não me sentia confortável com as alternativas que eu tinha", complementou.

Ela ainda disse amar toda a parte do feminino, mas não o lado que envolve o "medo de ser mulher". "Não amo a parte do medo de ser estuprada, violentada, assaltada de uma maneira mais fácil do que se eu fosse homem", refletiu ela, que questionou se as internautas já passaram por uma situação parecida.

